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Маск анонсировал новый запуск Starship
Маск анонсировал новый запуск Starship - 14.07.2025, ПРАЙМ
Маск анонсировал новый запуск Starship
Американский предприниматель, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск сообщил, что новый запуск ракеты Starship пройдет примерно через три недели. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T21:53+0300
2025-07-14T21:53+0300
2025-07-14T21:54+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск сообщил, что новый запуск ракеты Starship пройдет примерно через три недели. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на полицию округа Камерон, штат Техас, сообщал, что ракета Starship американской компании SpaceX взорвалась во время подготовки к десятому тестовому запуску. "Новый запуск примерно через три недели", - написал Маск в соцсети X. В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.
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илон маск, spacex, starship, запуск
Илон Маск, SpaceX, Starship, запуск
Маск анонсировал новый запуск Starship
Маск: новый запуск Starship планируется провести примерно через три недели
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск сообщил, что новый запуск ракеты Starship пройдет примерно через три недели.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на полицию округа Камерон, штат Техас, сообщал, что ракета Starship американской компании SpaceX взорвалась во время подготовки к десятому тестовому запуску.
"Новый запуск примерно через три недели", - написал Маск в соцсети X.
В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.
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