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Крупные банки резко снизили ставки по трехмесячным вкладам

Крупные банки резко снизили ставки по трехмесячным вкладам - 14.07.2025, ПРАЙМ

Крупные банки резко снизили ставки по трехмесячным вкладам

Средняя ставка по вкладам со сроком три месяца в крупных банках опустилась до 17,93%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T17:21+0300

2025-07-14T17:21+0300

2025-07-14T18:13+0300

экономика

банки

финансы

ставка по вкладам

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Средняя ставка по вкладам со сроком три месяца в крупных банках опустилась до 17,93%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "По данным на 14 июля 2025 года, средняя ставка в топ-20 банках по вкладам со сроком три месяца опустилась до 17,93%. В предыдущий раз ниже 18% она была в начале октября 2024 года", - говорится в сообщении. Также сообщается, что по полугодовым вкладам средняя ставка в топ-20 упала до 17,25%, по годовым – до 16,24%. "С момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке, больше всего снизилась доходность годовых вкладов: средняя ставка по ним упала на 2,27 процентных пункта, по полугодовым – на 1,94 процентных пункта, по трехмесячным – на 1,65 процентных пункта. Доходность вкладов упала во всех банках из топ-20", - отмечает маркетплейс. Более того, одновременно с этим упала и максимальная ставка среди топ-20 банков : теперь по трехмесячным вкладам без спецусловий она составляет 20% (-0,5 процентных пункта), по полугодовым вкладам – 19%, по годовым – 19,5%. Минимальные - 15,74%, по полугодовым – 14,91%, по годовым – 13,38%. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

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банки, финансы, ставка по вкладам