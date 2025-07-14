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Степашин рассказал, что важно при решении проблем с демографией

Степашин рассказал, что важно при решении проблем с демографией - 14.07.2025, ПРАЙМ

Степашин рассказал, что важно при решении проблем с демографией

Жилье, финансы, медицина, безопасность и семейные ценности играют важную роль при решении проблем с демографией в России, считает бывший премьер-министр РФ... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T04:21+0300

2025-07-14T04:21+0300

2025-07-14T04:21+0300

общество

рф

чечня

ингушетия

сергей степашин

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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Жилье, финансы, медицина, безопасность и семейные ценности играют важную роль при решении проблем с демографией в России, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. В интервью РИА Новости Степашин назвал общеевропейской проблемой вопросы, связанные с приростом населения. "Когда говорят, чем больше денег дадим, тем будет крепче и больше семья – это не факт. Хотя поддержка финансовая, конечно, играет свою роль. В первую очередь, конечно, жилье… Финансы – это номер два. Медицина, слава богу, сейчас помогает. И, конечно, то, что мы называем безопасностью. Люди должны понимать, что они живут в стабильной стране… Я говорю совершенно искренне и откровенно. Ну и, конечно, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это вот те самые семейные ценности, которые очень важны", - сказал Степашин. В этом контексте он привел в пример регионы России. "Самые большие семьи именно там – в Чечне, в Ингушетии, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, в Татарстане. Почему? Традиции. Они соблюдают традиции. Более того, дети никогда не бросят своих стариков", - отметил Степашин. Кроме того, он назвал важной работу Русской православной церкви и других конфессий в этом направлении.

рф

чечня

ингушетия

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общество , рф, чечня, ингушетия, сергей степашин