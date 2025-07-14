https://1prime.ru/20250714/stepashin-859442758.html
Степашин рассказал, что важно при решении проблем с демографией
Степашин рассказал, что важно при решении проблем с демографией - 14.07.2025, ПРАЙМ
Степашин рассказал, что важно при решении проблем с демографией
Жилье, финансы, медицина, безопасность и семейные ценности играют важную роль при решении проблем с демографией в России, считает бывший премьер-министр РФ... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T04:21+0300
2025-07-14T04:21+0300
2025-07-14T04:21+0300
общество
рф
чечня
ингушетия
сергей степашин
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Жилье, финансы, медицина, безопасность и семейные ценности играют важную роль при решении проблем с демографией в России, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
В интервью РИА Новости Степашин назвал общеевропейской проблемой вопросы, связанные с приростом населения.
"Когда говорят, чем больше денег дадим, тем будет крепче и больше семья – это не факт. Хотя поддержка финансовая, конечно, играет свою роль. В первую очередь, конечно, жилье… Финансы – это номер два. Медицина, слава богу, сейчас помогает. И, конечно, то, что мы называем безопасностью. Люди должны понимать, что они живут в стабильной стране… Я говорю совершенно искренне и откровенно. Ну и, конечно, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это вот те самые семейные ценности, которые очень важны", - сказал Степашин.
В этом контексте он привел в пример регионы России.
"Самые большие семьи именно там – в Чечне, в Ингушетии, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, в Татарстане. Почему? Традиции. Они соблюдают традиции. Более того, дети никогда не бросят своих стариков", - отметил Степашин.
Кроме того, он назвал важной работу Русской православной церкви и других конфессий в этом направлении.
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общество , рф, чечня, ингушетия, сергей степашин
Общество , РФ, ЧЕЧНЯ, Ингушетия, Сергей Степашин
Степашин рассказал, что важно при решении проблем с демографией
Экс-премьер Степашин: жилье играет важную роль при решении проблем с демографией
МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Жилье, финансы, медицина, безопасность и семейные ценности играют важную роль при решении проблем с демографией в России, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
В интервью РИА Новости Степашин назвал общеевропейской проблемой вопросы, связанные с приростом населения.
"Когда говорят, чем больше денег дадим, тем будет крепче и больше семья – это не факт. Хотя поддержка финансовая, конечно, играет свою роль. В первую очередь, конечно, жилье… Финансы – это номер два. Медицина, слава богу, сейчас помогает. И, конечно, то, что мы называем безопасностью. Люди должны понимать, что они живут в стабильной стране… Я говорю совершенно искренне и откровенно. Ну и, конечно, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это вот те самые семейные ценности, которые очень важны", - сказал Степашин.
В этом контексте он привел в пример регионы России.
"Самые большие семьи именно там – в Чечне, в Ингушетии, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, в Татарстане. Почему? Традиции. Они соблюдают традиции. Более того, дети никогда не бросят своих стариков", - отметил Степашин.
Кроме того, он назвал важной работу Русской православной церкви и других конфессий в этом направлении.