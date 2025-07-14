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Альфа-банк через суд получил права кредитора по требованиям к ГТЛК

Альфа-банк через суд получил права кредитора по требованиям к ГТЛК - 14.07.2025, ПРАЙМ

Альфа-банк через суд получил права кредитора по требованиям к ГТЛК

Арбитражный суд Москвы по иску Альфа-банка признал за ним права кредитора по требованиям к АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T11:57+0300

2025-07-14T11:57+0300

2025-07-14T11:57+0300

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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Альфа-банка признал за ним права кредитора по требованиям к АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в размере около 50,8 миллиона долларов (около 4 миллиардов рублей по текущему курсу), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них уточняется, что из этой суммы 45 миллионов долларов – номинальная стоимость еврооблигаций, выпущенных ирландской GTLK Europe DAC, бывшей структурой ГТЛК, а около 5,8 миллиона долларов – купонный доход по облигациям. Поясняется также, что права на 45 тысяч этих ценных бумаг перешли к Альфа-банку от французской Societe Generale. Третьими лицами к спору по иску Альфа-банка к ГТЛК были привлечены Societe Generale, Euroclear Bank, GTLK Europe DAC, НКО АО "Национальный расчетный депозитарий". ГТЛК подавала встречный иск, в котором просила признать недействительным соглашение от 25 марта 2022 года между Альфа-банком и Societe Generale, но потом отозвала его. Другие подробности пока не приводятся. ГТЛК в 2023 году сообщила, что Высокий суд Ирландии принял решение о начале ликвидации GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC. В сообщении говорилось, что "ликвидация дочерних зарубежных обществ не оказывает существенного влияния на финансовую стабильность материнской компании". При этом отмечалось, что в 2022 году группа попала под блокирующие санкции США, ЕС и Великобритании, и это "привело к фактической заморозке бизнеса и счетов GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC, на которые приходилось 30% активов группы… что привело также к невозможности осуществления выплат по еврооблигациям". В том же году ГТЛК провела замещение всех шести выпусков еврооблигаций. ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.

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общество , ирландия, сша, великобритания, альфа-банк, societe generale, euroclear bank