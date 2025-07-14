https://1prime.ru/20250714/sud-859461214.html

Суд рассмотрит дело о банкротстве футбольного клуба "Химки"

Суд рассмотрит дело о банкротстве футбольного клуба "Химки" - 14.07.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит дело о банкротстве футбольного клуба "Химки"

Арбитражный суд Московской области назначил на 27 августа рассмотрение заявления налоговой инспекции, требующей признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки"... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T13:32+0300

2025-07-14T13:32+0300

2025-07-14T13:32+0300

общество

московская область

фнс россии

рпл

https://cdnn.1prime.ru/img/82733/38/827333870_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_aac43d6ba69ad6fb3487627464490841.jpg

МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области назначил на 27 августа рассмотрение заявления налоговой инспекции, требующей признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России № 13 по Московской области поступило в суд 20 июня, но было тогда оставлено без движения, так как заявитель не представил доказательства наличия имущества должника для финансирования процедуры банкротства. Как пояснил суд, "поскольку финансирование деятельности уполномоченного органа осуществляется из федерального бюджета, в случае подачи им заявления о признании должника (в том числе отсутствующего) банкротом… он обязан приложить к заявлению доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве". В качестве таких доказательств, отметил суд, могут рассматриваться ответы органов, осуществляющих учет транспортных средств и регистрацию прав на недвижимое имущество, иные документы, полученные в ходе проведения налоговым органом или службой судебных приставов действий по поиску имущества должника, на которое может быть обращено взыскание. Кроме того, уполномоченным органом могут быть представлены доказательства, обосновывающие вероятность поступления в конкурсную массу имущества вследствие привлечения к ответственности лиц, несущих субсидиарную ответственность по обязательствам должника, или вследствие оспаривания сделок должника, говорится в материалах суда. Заявитель устранил недостатки, после чего суд возбудил дело о банкротстве. Ранее сообщалось, что решение о банкротстве клуба может быть вынесено по упрощенной процедуре отсутствующего должника. В таких случаях суд при наличии признаков несостоятельности сразу признает должника банкротом и открывает конкурсное производство, минуя начальную процедуру банкротства – наблюдение. ФК "Химки" 4 июня разместил на Федресурсе сообщение о намерении подать в суд заявление о своем банкротстве, но пока такое заявление не подано. Ранее "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров. "Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности.

https://1prime.ru/20250712/yukos-859428539.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , московская область, фнс россии, рпл