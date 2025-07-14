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Военный суд заочно приговорил писателя Акунина* к 14 годам лишения свободы - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Военный суд заочно приговорил писателя Акунина* к 14 годам лишения свободы
Военный суд заочно приговорил писателя Акунина* к 14 годам лишения свободы - 14.07.2025, ПРАЙМ
Военный суд заочно приговорил писателя Акунина* к 14 годам лишения свободы
Писатель Борис Акунин* заочно приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T16:12+0300
2025-07-14T16:12+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Писатель Борис Акунин* заочно приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Признать Чхартишвили Григория Шалвовича виновным… назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима ", - огласил приговор судья. В ходе прений сторон гособвинение просило для Акунина* 18 лет (4 года в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима) со штрафом в 400 тысяч рублей. Адвокат надеялся, что суд оправдает писателя. Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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общество , рф
Общество , РФ
16:12 14.07.2025
 
Военный суд заочно приговорил писателя Акунина* к 14 годам лишения свободы

Писателя Бориса Акунина* заочно осудили на 14 лет за оправдание терроризма

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПисатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили)
Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Писатель Борис Акунин* заочно приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Признать Чхартишвили Григория Шалвовича виновным… назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима ", - огласил приговор судья.
В ходе прений сторон гособвинение просило для Акунина* 18 лет (4 года в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима) со штрафом в 400 тысяч рублей. Адвокат надеялся, что суд оправдает писателя.
Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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6 февраля 2024, 10:26
 
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