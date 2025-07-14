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Суд признал незаконным перечисление Блиновской средств сестре мужа - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Суд признал незаконным перечисление Блиновской средств сестре мужа
Суд признал незаконным перечисление Блиновской средств сестре мужа - 14.07.2025, ПРАЙМ
Суд признал незаконным перечисление Блиновской средств сестре мужа
Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал незаконным перечисление блогершей более 2,7 миллиона... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T17:34+0300
2025-07-14T17:34+0300
арбитражный суд
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал незаконным перечисление блогершей более 2,7 миллиона рублей в пользу Натальи Блиновской, сестры мужа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По словам представителя управляющего, платежи производились с июня 2021 по ноябрь 2022 года в адрес аффилированного лица, назначение платежей не указывалось, сделки были безвозмездными и, по мнению заявителя, не имели экономической цели. При этом, как пояснил юрист, начиная с 2019 года у Блиновской была недоимка по налогам. Поскольку платежи производились в трехлетний период подозрительности перед возбуждением дела о банкротстве, управляющий считает, что платежи совершались с намерением причинить вред кредиторам. Суд признал сделки по перечислению денежных средств недействительными и применил последствия недействительности в виде взыскания более 2,7 миллиона рублей с Натальи Блиновской в конкурсную массу Елены Блиновской. Наталья Блиновская была признана банкротом в декабре 2024 года решением арбитражного суда Ярославской области по заявлению Сбербанка. Сейчас продолжается процедура реализации ее имущества. Арбитражный суд Москвы в ноябре признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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арбитражный суд, елена блиновская
арбитражный суд, Елена Блиновская
17:34 14.07.2025
 
Суд признал незаконным перечисление Блиновской средств сестре мужа

Суд Москвы признал незаконным перевод Блиновской более 2,7 млн рублей сестре мужа

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал незаконным перечисление блогершей более 2,7 миллиона рублей в пользу Натальи Блиновской, сестры мужа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам представителя управляющего, платежи производились с июня 2021 по ноябрь 2022 года в адрес аффилированного лица, назначение платежей не указывалось, сделки были безвозмездными и, по мнению заявителя, не имели экономической цели. При этом, как пояснил юрист, начиная с 2019 года у Блиновской была недоимка по налогам.
Поскольку платежи производились в трехлетний период подозрительности перед возбуждением дела о банкротстве, управляющий считает, что платежи совершались с намерением причинить вред кредиторам.
Суд признал сделки по перечислению денежных средств недействительными и применил последствия недействительности в виде взыскания более 2,7 миллиона рублей с Натальи Блиновской в конкурсную массу Елены Блиновской.
Наталья Блиновская была признана банкротом в декабре 2024 года решением арбитражного суда Ярославской области по заявлению Сбербанка. Сейчас продолжается процедура реализации ее имущества.
Арбитражный суд Москвы в ноябре признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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