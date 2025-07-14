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Суд признал незаконным перечисление Блиновской средств сестре мужа
Суд признал незаконным перечисление Блиновской средств сестре мужа - 14.07.2025, ПРАЙМ
Суд признал незаконным перечисление Блиновской средств сестре мужа
Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал незаконным перечисление блогершей более 2,7 миллиона... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T17:34+0300
2025-07-14T17:34+0300
2025-07-14T17:34+0300
арбитражный суд
елена блиновская
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал незаконным перечисление блогершей более 2,7 миллиона рублей в пользу Натальи Блиновской, сестры мужа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По словам представителя управляющего, платежи производились с июня 2021 по ноябрь 2022 года в адрес аффилированного лица, назначение платежей не указывалось, сделки были безвозмездными и, по мнению заявителя, не имели экономической цели. При этом, как пояснил юрист, начиная с 2019 года у Блиновской была недоимка по налогам. Поскольку платежи производились в трехлетний период подозрительности перед возбуждением дела о банкротстве, управляющий считает, что платежи совершались с намерением причинить вред кредиторам. Суд признал сделки по перечислению денежных средств недействительными и применил последствия недействительности в виде взыскания более 2,7 миллиона рублей с Натальи Блиновской в конкурсную массу Елены Блиновской. Наталья Блиновская была признана банкротом в декабре 2024 года решением арбитражного суда Ярославской области по заявлению Сбербанка. Сейчас продолжается процедура реализации ее имущества. Арбитражный суд Москвы в ноябре признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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арбитражный суд, елена блиновская
арбитражный суд, Елена Блиновская
Суд признал незаконным перечисление Блиновской средств сестре мужа
Суд Москвы признал незаконным перевод Блиновской более 2,7 млн рублей сестре мужа
МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал незаконным перечисление блогершей более 2,7 миллиона рублей в пользу Натальи Блиновской, сестры мужа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По словам представителя управляющего, платежи производились с июня 2021 по ноябрь 2022 года в адрес аффилированного лица, назначение платежей не указывалось, сделки были безвозмездными и, по мнению заявителя, не имели экономической цели. При этом, как пояснил юрист, начиная с 2019 года у Блиновской была недоимка по налогам.
Поскольку платежи производились в трехлетний период подозрительности перед возбуждением дела о банкротстве, управляющий считает, что платежи совершались с намерением причинить вред кредиторам.
Суд признал сделки по перечислению денежных средств недействительными и применил последствия недействительности в виде взыскания более 2,7 миллиона рублей с Натальи Блиновской в конкурсную массу Елены Блиновской.
Наталья Блиновская была признана банкротом в декабре 2024 года решением арбитражного суда Ярославской области по заявлению Сбербанка. Сейчас продолжается процедура реализации ее имущества.
Арбитражный суд Москвы в ноябре признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком на сумму почти 13 млн рублей