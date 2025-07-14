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В Британии жалуются на дефицит импортного сыра

В Британии жалуются на дефицит импортного сыра - 14.07.2025, ПРАЙМ

В Британии жалуются на дефицит импортного сыра

Элитные британские гастрономы и рестораны жалуются на дефицит непастеризованного сыра, импортируемого из Франции и Италии, пишет газета Times со ссылкой на... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T16:49+0300

2025-07-14T16:49+0300

2025-07-14T16:49+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Элитные британские гастрономы и рестораны жалуются на дефицит непастеризованного сыра, импортируемого из Франции и Италии, пишет газета Times со ссылкой на импортеров продукции. Великобритания с 23 мая ввела временный запрет на импорт непастеризованных сыров, произведенных в Италии и Франции, из-за вспышки нодулярного дерматита среди крупного рогатого скота в этих двух странах. Заболевание не опасно для человека и не передается при употреблении молочной продукции. "Элитные британские гастрономы и отмеченные звездами Мишлен рестораны оказались в ситуации, когда из-за "чрезмерно ретивых" пограничников итальянская моцарелла из молока буйволицы, нежный французский сыр бри и свежий козий сыр находятся на грани исчезновения с рынка", - говорится в статье. Газета сообщает, что поставщикам все еще разрешено импортировать непастеризованный сыр из Италии и Франции, если он был произведен до 23 мая, а также пастеризованный, но при оформлении определённых документов, включая технологические карты. Импортеры сыра жалуются, что пограничники не могут или не хотят читать документацию на французском и итальянском языках, ожидая перевода на английский, что приводит к задержке товара и его порче - при этом запасы сыра, произведённого до 23 мая, в Великобритании на исходе. По словам главы представителя компании-дистрибьютора охлажденных продуктов Dornack Саймона Годдарда, затягивание поставок однажды стоило ему штрафа в 200 тысяч фунтов стерлингов (около 270 тысяч долларов) от одного из клиентов, и виновны в сложившейся ситуации "некомпетентные" погранслужбы королевства. Основательница ритейлера La Fromagerie Патриция Майклсон также винит в дефиците погранслужбы, подчеркивая, что регуляторные системы ЕС и Великобритании различаются, тем самым усложняя процесс.

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великобритания, ес, импорт, сыр