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Титов заявил о необходимости срочного смягчения денежно-кредитной политики

Титов заявил о необходимости срочного смягчения денежно-кредитной политики - 14.07.2025, ПРАЙМ

Титов заявил о необходимости срочного смягчения денежно-кредитной политики

Российская денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении, экономике, не связанной с оборонно-промышленным комплексом, тоже нужны доступные заемные... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T11:48+0300

2025-07-14T11:48+0300

2025-07-14T11:48+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Российская денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении, экономике, не связанной с оборонно-промышленным комплексом, тоже нужны доступные заемные деньги, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Друзья из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН опубликовали исследование промышленных и инфрастуктурных предприятий, проведенный в апреле-мае. Результаты не слишком утешительные, но вполне ожидавшиеся. Инвестируют чуть меньше половины (год назад было 64%). Готовятся запускать новые производства 35% (было 50%)", - сообщил Титов, его слова приводит пресс-служба. "Кредиты для инвестиций доступны по стоимости лишь для 32,5% (было почти 40%), но сокращается и доля тех, кто вкладывался в развитие, не рассчитывая на заемные средства (год назад об уменьшении внутренних инвестиций сообщали 24%, теперь чуть не вдвое больше – 43,7%)", - добавил спецпредставитель президента РФ. По его словам, "выросла доля тех, кого беспокоит ослабление внутреннего спроса". "Если не изменить условия, проблемы будут нарастать. Денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении. Экономике, не связанной с ОПК, тоже нужны доступные заемные деньги. Да, все понятно, отчего и почему, но если на проблему закрывать глаза, она не исчезнет", - подчеркнул Титов. "Вывод. В этом году мы катимся по инерции, заданной мощным толчком предыдущего периода. Но инерция движения имеет свойство заканчиваться", - резюмировал спецпредставитель президента РФ.

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общество , рф, борис титов, ран