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В ЕС уверены, что почти достигли соглашения с США по торговле

В ЕС уверены, что почти достигли соглашения с США по торговле - 14.07.2025, ПРАЙМ

В ЕС уверены, что почти достигли соглашения с США по торговле

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении дополнительной 30%-й пошлины на... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T10:42+0300

2025-07-14T10:42+0300

2025-07-14T10:42+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении дополнительной 30%-й пошлины на европейский импорт, заявил, что переговоры с США продолжатся и он очень оптимистично настроен на достижение результата. "С нашей стороны было ощущение, что мы очень близки к соглашению. Я имею в виду, что мы обсуждаем это принципиальное соглашение уже несколько недель, и я думаю, что мы почти достигли цели. Конечно, есть некоторые секторальные вопросы, по которым мы вели переговоры. Так что, по моему мнению, мы приближаемся к хорошему результату для обеих сторон", - сказал он перед началом в Брюсселе Совета по вопросам внешней торговли стран Евросоюза. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://1prime.ru/20250713/kontrmery-859436713.html

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общество , сша, брюссель, вашингтон, ес