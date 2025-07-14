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В ЕС уверены, что почти достигли соглашения с США по торговле - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В ЕС уверены, что почти достигли соглашения с США по торговле
В ЕС уверены, что почти достигли соглашения с США по торговле - 14.07.2025, ПРАЙМ
В ЕС уверены, что почти достигли соглашения с США по торговле
Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении дополнительной 30%-й пошлины на... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T10:42+0300
2025-07-14T10:42+0300
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общество
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении дополнительной 30%-й пошлины на европейский импорт, заявил, что переговоры с США продолжатся и он очень оптимистично настроен на достижение результата. "С нашей стороны было ощущение, что мы очень близки к соглашению. Я имею в виду, что мы обсуждаем это принципиальное соглашение уже несколько недель, и я думаю, что мы почти достигли цели. Конечно, есть некоторые секторальные вопросы, по которым мы вели переговоры. Так что, по моему мнению, мы приближаемся к хорошему результату для обеих сторон", - сказал он перед началом в Брюсселе Совета по вопросам внешней торговли стран Евросоюза. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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общество , сша, брюссель, вашингтон, ес
Экономика, Общество , США, Брюссель, ВАШИНГТОН, ЕС
10:42 14.07.2025
 
В ЕС уверены, что почти достигли соглашения с США по торговле

Еврокомиссар Шефчович заявил, что переговоры с США по торговле продолжатся

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович на фоне объявления американским президентом Дональдом Трампом о введении дополнительной 30%-й пошлины на европейский импорт, заявил, что переговоры с США продолжатся и он очень оптимистично настроен на достижение результата.
"С нашей стороны было ощущение, что мы очень близки к соглашению. Я имею в виду, что мы обсуждаем это принципиальное соглашение уже несколько недель, и я думаю, что мы почти достигли цели. Конечно, есть некоторые секторальные вопросы, по которым мы вели переговоры. Так что, по моему мнению, мы приближаемся к хорошему результату для обеих сторон", - сказал он перед началом в Брюсселе Совета по вопросам внешней торговли стран Евросоюза.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
В ЕС заявили о готовности к вводу контрмер против США
Вчера, 15:18
 
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