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Товарооборот Китая и России в первом полугодии снизился на 9,1%
Товарооборот Китая и России в первом полугодии снизился на 9,1% - 14.07.2025, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и России в первом полугодии снизился на 9,1%
Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 106,488 миллиарда... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T07:19+0300
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ПЕКИН, 14 июл - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 106,488 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, Китай за январь-июнь ввез в Россию товаров на 47,160 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 8,4%. Поставки из РФ в КНР сократились на 9,6%, составив 59,328 миллиарда долларов. Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 17,603 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 9,321 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 8,282 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
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общество , китай, кнр, рф
Общество , КИТАЙ, КНР, РФ
Товарооборот Китая и России в первом полугодии снизился на 9,1%
Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия снизился на 9,1%
ПЕКИН, 14 июл - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 106,488 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, Китай за январь-июнь ввез в Россию товаров на 47,160 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 8,4%. Поставки из РФ в КНР сократились на 9,6%, составив 59,328 миллиарда долларов.
Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 17,603 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 9,321 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 8,282 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
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