Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот Китая и России в первом полугодии снизился на 9,1% - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250714/tovarooborot-859443825.html
Товарооборот Китая и России в первом полугодии снизился на 9,1%
Товарооборот Китая и России в первом полугодии снизился на 9,1% - 14.07.2025, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и России в первом полугодии снизился на 9,1%
Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 106,488 миллиарда... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T07:19+0300
2025-07-14T07:57+0300
общество
китай
кнр
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/77778/57/777785722_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_627008ada5838c65097406c4846b1c17.jpg
ПЕКИН, 14 июл - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 106,488 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, Китай за январь-июнь ввез в Россию товаров на 47,160 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 8,4%. Поставки из РФ в КНР сократились на 9,6%, составив 59,328 миллиарда долларов. Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 17,603 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 9,321 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 8,282 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250710/turtsiya--859363669.html
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77778/57/777785722_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_83932f05fc9aee4a81ecf8381452d87e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , китай, кнр, рф
Общество , КИТАЙ, КНР, РФ
07:19 14.07.2025 (обновлено: 07:57 14.07.2025)
 
Товарооборот Китая и России в первом полугодии снизился на 9,1%

Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия снизился на 9,1%

© fotolia.com / daboost" Флаги Китай-Россия
 Флаги Китай-Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© fotolia.com / daboost
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 14 июл - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 106,488 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, Китай за январь-июнь ввез в Россию товаров на 47,160 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 8,4%. Поставки из РФ в КНР сократились на 9,6%, составив 59,328 миллиарда долларов.
Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 17,603 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 9,321 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 8,282 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Турецкий флаг - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до $100 миллиардов
10 июля, 13:31
 
ОбществоКИТАЙКНРРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала