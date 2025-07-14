https://1prime.ru/20250714/tovarooborot-859443825.html

Товарооборот Китая и России в первом полугодии снизился на 9,1%

Товарооборот Китая и России в первом полугодии снизился на 9,1% - 14.07.2025, ПРАЙМ

Товарооборот Китая и России в первом полугодии снизился на 9,1%

Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 106,488 миллиарда... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T07:19+0300

2025-07-14T07:19+0300

2025-07-14T07:57+0300

общество

китай

кнр

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/77778/57/777785722_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_627008ada5838c65097406c4846b1c17.jpg

ПЕКИН, 14 июл - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 106,488 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, Китай за январь-июнь ввез в Россию товаров на 47,160 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 8,4%. Поставки из РФ в КНР сократились на 9,6%, составив 59,328 миллиарда долларов. Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 17,603 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 9,321 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 8,282 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250710/turtsiya--859363669.html

китай

кнр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , китай, кнр, рф