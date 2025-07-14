https://1prime.ru/20250714/tovarooborot-859443898.html
Товарооборот Китая и США в первом полугодии снизился на 10,4%
Товарооборот Китая и США в первом полугодии снизился на 10,4% - 14.07.2025, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и США в первом полугодии снизился на 10,4%
Товарооборот Китая и CША по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 10,4% в годовом выражении, составив 289,361 миллиарда долларов, свидетельствуют... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T07:22+0300
2025-07-14T07:22+0300
2025-07-14T07:22+0300
общество
китай
сша
кнр
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859443898.jpg?1752466936
ПЕКИН, 14 июл - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 10,4% в годовом выражении, составив 289,361 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Несмотря на новый виток торговой войны, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-июне сократился в годовом выражении на 10,9% и составил 215,552 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 73,808 миллиарда долларов, что на 8,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Отдельно в июне уровень товарооборота двух стран составил 49,772 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 11,603 миллиарда долларов, Китай в США - на 38,169 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , китай, сша, кнр, ес
Общество , КИТАЙ, США, КНР, ЕС
Товарооборот Китая и США в первом полугодии снизился на 10,4%
Товарооборот Китая и США в первом полугодии снизился на 10,4%
ПЕКИН, 14 июл - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 10,4% в годовом выражении, составив 289,361 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.
Несмотря на новый виток торговой войны, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-июне сократился в годовом выражении на 10,9% и составил 215,552 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 73,808 миллиарда долларов, что на 8,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Отдельно в июне уровень товарооборота двух стран составил 49,772 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 11,603 миллиарда долларов, Китай в США - на 38,169 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.