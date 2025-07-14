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Товарооборот Китая и США в первом полугодии снизился на 10,4%

Товарооборот Китая и США в первом полугодии снизился на 10,4% - 14.07.2025, ПРАЙМ

Товарооборот Китая и США в первом полугодии снизился на 10,4%

Товарооборот Китая и CША по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 10,4% в годовом выражении, составив 289,361 миллиарда долларов, свидетельствуют... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T07:22+0300

2025-07-14T07:22+0300

2025-07-14T07:22+0300

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ПЕКИН, 14 июл - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам первого полугодия 2025 года снизился на 10,4% в годовом выражении, составив 289,361 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. Несмотря на новый виток торговой войны, США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-июне сократился в годовом выражении на 10,9% и составил 215,552 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 73,808 миллиарда долларов, что на 8,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Отдельно в июне уровень товарооборота двух стран составил 49,772 миллиарда долларов: США ввезли в Китай товаров на 11,603 миллиарда долларов, Китай в США - на 38,169 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление. По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.

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