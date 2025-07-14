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Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России
Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России - 14.07.2025, ПРАЙМ
Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России
Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, какие объявления в связи с Россией готовится сделать в понедельник. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T03:15+0300
2025-07-14T03:15+0300
2025-07-14T03:15+0300
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ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, какие объявления в связи с Россией готовится сделать в понедельник.
"Мы увидим то, что увидим", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, ждать ли объявления о новых ограничениях в адрес РФ.
Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
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общество , сша, рф, москва, дональд трамп
Общество , США, РФ, МОСКВА, Дональд Трамп
Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России
Трамп не ответил на вопрос, какие объявления в связи с Россией готовит в понедельник
ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, какие объявления в связи с Россией готовится сделать в понедельник.
"Мы увидим то, что увидим", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, ждать ли объявления о новых ограничениях в адрес РФ.
Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".