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"Глупый разговор": Трампа огорчили перед его заявлением об оружии для Киева
"Глупый разговор": Трампа огорчили перед его заявлением об оружии для Киева - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Глупый разговор": Трампа огорчили перед его заявлением об оружии для Киева
Американский аналитик Уилл Шайвер поставил под сомнение возможности США в поставке на Украину ракет, способных наносить удары вглубь России."Глупый разговор. У... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T09:01+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Американский аналитик Уилл Шайвер поставил под сомнение возможности США в поставке на Украину ракет, способных наносить удары вглубь России."Глупый разговор. У США нет "ракет большой дальности, способных нанести удар вглубь России", которые они могли бы направить Украине", - написал аналитик в соцсети X.В понедельник издание Axios сообщило о намерении президента США Дональда Трампа объявить новый план поставок вооружения Украине. Как сообщает издание, в новый план поставок может войти наступательное оружие.Ранее, в начале июля, газета Politico сообщила о приостановке США поставок вооружения на Украину, что позднее подтвердила представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC. По словам Келли, решение о приостановке поставок было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Однако позже телеканал CNN сообщил, что шеф Пентагона Пит Хегсет не уведомил заранее Белый дом о решении касательно приостановке поставок вооружений. Подобный поступок впоследствии застал Трампа врасплох, сообщали СМИ. Американский президент, в свою очередь, сообщил, что не знает кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Украине.Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине не способствуют урегулированию конфликта, а лишь вовлекают в этот конфликт страны НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие вооружение для Украины будут расцениваться как законная цель России.
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Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, поставки оружия Украине, РОССИЯ
"Глупый разговор": Трампа огорчили перед его заявлением об оружии для Киева
Шрайвер: у США нет ракет, способных наносить удары вглубь России
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ.
Американский аналитик Уилл Шайвер поставил под сомнение возможности США в поставке на Украину ракет, способных наносить удары вглубь России.
"Глупый разговор. У США нет "ракет большой дальности, способных нанести удар вглубь России", которые они могли бы направить Украине", - написал аналитик в соцсети X
.
В понедельник издание Axios сообщило о намерении президента США Дональда Трампа объявить новый план поставок вооружения Украине. Как сообщает издание, в новый план поставок может войти наступательное оружие.
Ранее, в начале июля, газета Politico сообщила о приостановке США поставок вооружения на Украину, что позднее подтвердила представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC. По словам Келли, решение о приостановке поставок было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Однако позже телеканал CNN сообщил, что шеф Пентагона Пит Хегсет не уведомил заранее Белый дом о решении касательно приостановке поставок вооружений. Подобный поступок впоследствии застал Трампа врасплох, сообщали СМИ. Американский президент, в свою очередь, сообщил, что не знает кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Украине.
Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине не способствуют урегулированию конфликта, а лишь вовлекают в этот конфликт страны НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие вооружение для Украины будут расцениваться как законная цель России.
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