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"Глупый разговор": Трампа огорчили перед его заявлением об оружии для Киева

"Глупый разговор": Трампа огорчили перед его заявлением об оружии для Киева - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Глупый разговор": Трампа огорчили перед его заявлением об оружии для Киева

Американский аналитик Уилл Шайвер поставил под сомнение возможности США в поставке на Украину ракет, способных наносить удары вглубь России."Глупый разговор. У... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T09:01+0300

2025-07-14T09:01+0300

2025-07-14T09:01+0300

политика

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дональд трамп

украина

поставки оружия украине

россия

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Американский аналитик Уилл Шайвер поставил под сомнение возможности США в поставке на Украину ракет, способных наносить удары вглубь России."Глупый разговор. У США нет "ракет большой дальности, способных нанести удар вглубь России", которые они могли бы направить Украине", - написал аналитик в соцсети X.В понедельник издание Axios сообщило о намерении президента США Дональда Трампа объявить новый план поставок вооружения Украине. Как сообщает издание, в новый план поставок может войти наступательное оружие.Ранее, в начале июля, газета Politico сообщила о приостановке США поставок вооружения на Украину, что позднее подтвердила представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC. По словам Келли, решение о приостановке поставок было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Однако позже телеканал CNN сообщил, что шеф Пентагона Пит Хегсет не уведомил заранее Белый дом о решении касательно приостановке поставок вооружений. Подобный поступок впоследствии застал Трампа врасплох, сообщали СМИ. Американский президент, в свою очередь, сообщил, что не знает кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Украине.Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине не способствуют урегулированию конфликта, а лишь вовлекают в этот конфликт страны НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие вооружение для Украины будут расцениваться как законная цель России.

https://1prime.ru/20250713/tramp-859435291.html

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сша, дональд трамп, украина, поставки оружия украине, россия