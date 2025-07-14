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"Глупый разговор": Трампа огорчили перед его заявлением об оружии для Киева - 14.07.2025, ПРАЙМ
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"Глупый разговор": Трампа огорчили перед его заявлением об оружии для Киева
"Глупый разговор": Трампа огорчили перед его заявлением об оружии для Киева - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Глупый разговор": Трампа огорчили перед его заявлением об оружии для Киева
Американский аналитик Уилл Шайвер поставил под сомнение возможности США в поставке на Украину ракет, способных наносить удары вглубь России."Глупый разговор. У... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T09:01+0300
2025-07-14T09:01+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
поставки оружия украине
россия
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Американский аналитик Уилл Шайвер поставил под сомнение возможности США в поставке на Украину ракет, способных наносить удары вглубь России."Глупый разговор. У США нет "ракет большой дальности, способных нанести удар вглубь России", которые они могли бы направить Украине", - написал аналитик в соцсети X.В понедельник издание Axios сообщило о намерении президента США Дональда Трампа объявить новый план поставок вооружения Украине. Как сообщает издание, в новый план поставок может войти наступательное оружие.Ранее, в начале июля, газета Politico сообщила о приостановке США поставок вооружения на Украину, что позднее подтвердила представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC. По словам Келли, решение о приостановке поставок было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Однако позже телеканал CNN сообщил, что шеф Пентагона Пит Хегсет не уведомил заранее Белый дом о решении касательно приостановке поставок вооружений. Подобный поступок впоследствии застал Трампа врасплох, сообщали СМИ. Американский президент, в свою очередь, сообщил, что не знает кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Украине.Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине не способствуют урегулированию конфликта, а лишь вовлекают в этот конфликт страны НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие вооружение для Украины будут расцениваться как законная цель России.
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сша, дональд трамп, украина, поставки оружия украине, россия
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, поставки оружия Украине, РОССИЯ
09:01 14.07.2025
 
"Глупый разговор": Трампа огорчили перед его заявлением об оружии для Киева

Шрайвер: у США нет ракет, способных наносить удары вглубь России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Американский аналитик Уилл Шайвер поставил под сомнение возможности США в поставке на Украину ракет, способных наносить удары вглубь России.

"Глупый разговор. У США нет "ракет большой дальности, способных нанести удар вглубь России", которые они могли бы направить Украине", - написал аналитик в соцсети X.
В понедельник издание Axios сообщило о намерении президента США Дональда Трампа объявить новый план поставок вооружения Украине. Как сообщает издание, в новый план поставок может войти наступательное оружие.
Ранее, в начале июля, газета Politico сообщила о приостановке США поставок вооружения на Украину, что позднее подтвердила представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC. По словам Келли, решение о приостановке поставок было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Однако позже телеканал CNN сообщил, что шеф Пентагона Пит Хегсет не уведомил заранее Белый дом о решении касательно приостановке поставок вооружений. Подобный поступок впоследствии застал Трампа врасплох, сообщали СМИ. Американский президент, в свою очередь, сообщил, что не знает кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Украине.
Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине не способствуют урегулированию конфликта, а лишь вовлекают в этот конфликт страны НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие вооружение для Украины будут расцениваться как законная цель России.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2025
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ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАпоставки оружия УкраинеРОССИЯ
 
 
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