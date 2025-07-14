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США больше не будут терпеть грабеж в торговле и обороне, заявил Трамп
США больше не будут терпеть грабеж в торговле и обороне, заявил Трамп - 14.07.2025, ПРАЙМ
США больше не будут терпеть грабеж в торговле и обороне, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в течение десятилетий несла убытки в сфере торговли и обороны из-за действий как союзников, так и противников. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:25+0300
2025-07-14T15:25+0300
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в течение десятилетий несла убытки в сфере торговли и обороны из-за действий как союзников, так и противников. "Соединённые Штаты Америки десятилетиями подвергались грабежу в сфере торговли (и обороны!) как со стороны друзей, так и со стороны врагов. Это стоило нам триллионы долларов, и такая ситуация больше не может продолжаться - да и никогда не должна была", - отметил Трамп в своей соцсети Truth Social.. Он добавил, что другие государства должны поблагодарить США за многолетнюю бесплатную поддержку, а теперь должны с пониманием отнестись к тому, что Вашингтон будет действовать в своих интересах. Президент США в субботу ввел 30-процентные пошлины на импорт из Мексики и Европейского союза, начиная с 1 августа, после того, как несколько недель переговоров с основными торговыми союзниками не привели к заключению более широкого торгового соглашения.
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сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
США больше не будут терпеть грабеж в торговле и обороне, заявил Трамп
Трамп: США десятилетиями несла убытки в торговле и обороне, больше этого не будет
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна в течение десятилетий несла убытки в сфере торговли и обороны из-за действий как союзников, так и противников.
"Соединённые Штаты Америки десятилетиями подвергались грабежу в сфере торговли (и обороны!) как со стороны друзей, так и со стороны врагов. Это стоило нам триллионы долларов, и такая ситуация больше не может продолжаться - да и никогда не должна была", - отметил Трамп в своей соцсети Truth Social..
Он добавил, что другие государства должны поблагодарить США за многолетнюю бесплатную поддержку, а теперь должны с пониманием отнестись к тому, что Вашингтон будет действовать в своих интересах.
Президент США в субботу ввел 30-процентные пошлины на импорт из Мексики и Европейского союза, начиная с 1 августа, после того, как несколько недель переговоров с основными торговыми союзниками не привели к заключению более широкого торгового соглашения.
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