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"Трампа угнали". Дугин объяснил, кто реально управляет политикой США - 14.07.2025, ПРАЙМ
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"Трампа угнали". Дугин объяснил, кто реально управляет политикой США
"Трампа угнали". Дугин объяснил, кто реально управляет политикой США - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Трампа угнали". Дугин объяснил, кто реально управляет политикой США
Президента Соединенных Штатов Дональд Трамп стал заложником неоконсов, глобалистов, атлантистов. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал философ... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T16:29+0300
2025-07-14T16:35+0300
политика
сша
дональд трамп
глубинное государство
политика
экспертное мнение
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президента Соединенных Штатов Дональд Трамп стал заложником неоконсов, глобалистов, атлантистов. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал философ Александр Дугин.По его словам, с самого начала Трамп продвигал идеологию, которая прямо противоречила установкам так называемого глубинного государства, обещая прекратить вторжения в другие страны, перестать конфликтовать в РФ, отказаться от поддержки киевского режима.В означенных направлениях, отметил Дугин, главе Белого дома удалось совершить "несколько действий, но его хватило ненадолго", и около месяца назад он стал отказываться от пунктов своей же программы, сближаясь с недавними противниками и, соответственно, теряя сторонников."Можно сказать, что Трампа угнали, - отметил философ. - У американцев складывается впечатление, что Трампа взяли в заложники. Теперь он превращается в марионетку глубинного государства".
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сша, дональд трамп, глубинное государство, политика, экспертное мнение
Политика, США, Дональд Трамп, глубинное государство, политика, экспертное мнение
16:29 14.07.2025 (обновлено: 16:35 14.07.2025)
 
"Трампа угнали". Дугин объяснил, кто реально управляет политикой США

Философ Дугин: Трамп становится послушной марионеткой глубинного государства

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президента Соединенных Штатов Дональд Трамп стал заложником неоконсов, глобалистов, атлантистов. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал философ Александр Дугин.
По его словам, с самого начала Трамп продвигал идеологию, которая прямо противоречила установкам так называемого глубинного государства, обещая прекратить вторжения в другие страны, перестать конфликтовать в РФ, отказаться от поддержки киевского режима.
В означенных направлениях, отметил Дугин, главе Белого дома удалось совершить "несколько действий, но его хватило ненадолго", и около месяца назад он стал отказываться от пунктов своей же программы, сближаясь с недавними противниками и, соответственно, теряя сторонников.
"Можно сказать, что Трампа угнали, - отметил философ. - У американцев складывается впечатление, что Трампа взяли в заложники. Теперь он превращается в марионетку глубинного государства".
США Россия - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
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ПолитикаСШАДональд Трампглубинное государствополитикаэкспертное мнение
 
 
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