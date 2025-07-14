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"Трампа угнали". Дугин объяснил, кто реально управляет политикой США

"Трампа угнали". Дугин объяснил, кто реально управляет политикой США - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Трампа угнали". Дугин объяснил, кто реально управляет политикой США

Президента Соединенных Штатов Дональд Трамп стал заложником неоконсов, глобалистов, атлантистов. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал философ... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T16:29+0300

2025-07-14T16:29+0300

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политика

сша

дональд трамп

глубинное государство

политика

экспертное мнение

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президента Соединенных Штатов Дональд Трамп стал заложником неоконсов, глобалистов, атлантистов. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал философ Александр Дугин.По его словам, с самого начала Трамп продвигал идеологию, которая прямо противоречила установкам так называемого глубинного государства, обещая прекратить вторжения в другие страны, перестать конфликтовать в РФ, отказаться от поддержки киевского режима.В означенных направлениях, отметил Дугин, главе Белого дома удалось совершить "несколько действий, но его хватило ненадолго", и около месяца назад он стал отказываться от пунктов своей же программы, сближаясь с недавними противниками и, соответственно, теряя сторонников."Можно сказать, что Трампа угнали, - отметил философ. - У американцев складывается впечатление, что Трампа взяли в заложники. Теперь он превращается в марионетку глубинного государства".

https://1prime.ru/20250714/ssha-859465668.html

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сша, дональд трамп, глубинное государство, политика, экспертное мнение