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ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении - 14.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 июля 2025 года составил 26,7 триллиона рублей против 25,8 триллиона на 1 июня, сообщил Банк... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:14+0300
2025-07-14T12:14+0300
2025-07-14T12:14+0300
банк россии
денежная база
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 июля 2025 года составил 26,7 триллиона рублей против 25,8 триллиона на 1 июня, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель вырос на 849 миллиардов рублей, или на 3,3%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,79 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,233 триллиона), обязательные резервы (554,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,082 триллиона рублей).
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денежная база
Банк России, денежная база
ЦБ отметил рост денежной базы России в широком определении
ЦБ: объем денежной базы в широком определении за месяц вырос на 3,3%
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 июля 2025 года составил 26,7 триллиона рублей против 25,8 триллиона на 1 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель вырос на 849 миллиардов рублей, или на 3,3%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,79 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,233 триллиона), обязательные резервы (554,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,082 триллиона рублей).
ЦБ 11 июля продал на внутреннем рынке юани на 9,7 миллиарда рублей