https://1prime.ru/20250714/tsb-859459392.html
ЦБ до конца года подготовит изменения в регулирование IPO
ЦБ до конца года подготовит изменения в регулирование IPO - 14.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ до конца года подготовит изменения в регулирование IPO
Банк России планирует до конца 2025 года подготовить изменения в действующее регулирование первичных публичных размещений акций (IPO) с учетом проведенных... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T12:53+0300
2025-07-14T12:53+0300
2025-07-14T12:53+0300
банк россии
общество
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Банк России планирует до конца 2025 года подготовить изменения в действующее регулирование первичных публичных размещений акций (IPO) с учетом проведенных консультаций с участниками рынка, говорится в материалах ЦБ РФ. ЦБ в январе опубликовал доклад, в котором выделил десять ключевых направлений комплексного повышения прозрачности IPO, которые требуют принятия дополнительных регуляторных решений. Совершенствование механизмов проведения IPO невозможно без нормативного регулирования, говорил в начале июля первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "По докладу поступило почти 350 комментариев от участников рынка – эмитентов, институциональных и розничных инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, аудиторских организаций, юридических компаний, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (СРО), ассоциаций, объединяющих розничных инвесторов, научно-исследовательского института и общественной организации. Выдвинутые предложения обсуждались на площадках аналитического центра "Форум", Московской биржи, в рамках конференций и форумов", - говорится в опубликованном отчете регулятора. Большинство респондентов поддержали основные инициативы ЦБ РФ, отмечается в документе. Участники рынка согласились с необходимостью адаптировать проспект ценных бумаг под нужды инвесторов, раскрывать информацию о подходах и принципах аллокации до начала публичного размещения, о фактическом распределении акций по его итогам, сведения об ограничении отчуждения (обременения) акций и о механизме стабилизации цены акций после IPO. А также подтвердили целесообразность определения ключевых элементов структуры годового отчета акционерного общества, чтобы повысить его информационную ценность. Самыми дискуссионными стали предложения регулятора по раскрытию прогнозов деятельности эмитента, наличию независимых аналитических отчетов об оценке справедливой стоимости компании при выходе на IPO, необходимости проверки и подтверждения достоверности и полноты информации в проспекте ценных бумаг и его подписания организаторами размещений. "Это еще раз подтверждает актуальность этих вопросов и целесообразность выработки единого подхода", - говорится в отчете. "Завершая этап общественного обсуждения, Банк России подтверждает необходимость регуляторных решений для стимулирования долгосрочного инвестирования в акции российских компаний и сохранения уровня доверия и защиты инвесторов на рынке капитала. Отчет содержит итоговые предложения Банка России по изменению регулирования публичных размещений акций с учетом проведенных консультаций с участниками рынка. На их основе Банк России планирует до конца 2025 года подготовить соответствующие изменения в действующее регулирование", - сообщил ЦБ.
https://1prime.ru/20250703/ipo-859156989.html
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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общество , рф, владимир чистюхин
Банк России, Общество , РФ, Владимир Чистюхин
ЦБ до конца года подготовит изменения в регулирование IPO
ЦБ планирует до конца 2025 года подготовить изменения в регулирование IPO
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Банк России планирует до конца 2025 года подготовить изменения в действующее регулирование первичных публичных размещений акций (IPO) с учетом проведенных консультаций с участниками рынка, говорится в материалах ЦБ РФ.
ЦБ в январе опубликовал доклад, в котором выделил десять ключевых направлений комплексного повышения прозрачности IPO, которые требуют принятия дополнительных регуляторных решений. Совершенствование механизмов проведения IPO невозможно без нормативного регулирования, говорил в начале июля первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"По докладу поступило почти 350 комментариев от участников рынка – эмитентов, институциональных и розничных инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, аудиторских организаций, юридических компаний, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (СРО), ассоциаций, объединяющих розничных инвесторов, научно-исследовательского института и общественной организации. Выдвинутые предложения обсуждались на площадках аналитического центра "Форум", Московской биржи, в рамках конференций и форумов", - говорится в опубликованном отчете регулятора.
Большинство респондентов поддержали основные инициативы ЦБ РФ, отмечается в документе. Участники рынка согласились с необходимостью адаптировать проспект ценных бумаг под нужды инвесторов, раскрывать информацию о подходах и принципах аллокации до начала публичного размещения, о фактическом распределении акций по его итогам, сведения об ограничении отчуждения (обременения) акций и о механизме стабилизации цены акций после IPO. А также подтвердили целесообразность определения ключевых элементов структуры годового отчета акционерного общества, чтобы повысить его информационную ценность.
Самыми дискуссионными стали предложения регулятора по раскрытию прогнозов деятельности эмитента, наличию независимых аналитических отчетов об оценке справедливой стоимости компании при выходе на IPO, необходимости проверки и подтверждения достоверности и полноты информации в проспекте ценных бумаг и его подписания организаторами размещений. "Это еще раз подтверждает актуальность этих вопросов и целесообразность выработки единого подхода", - говорится в отчете.
"Завершая этап общественного обсуждения, Банк России подтверждает необходимость регуляторных решений для стимулирования долгосрочного инвестирования в акции российских компаний и сохранения уровня доверия и защиты инвесторов на рынке капитала. Отчет содержит итоговые предложения Банка России по изменению регулирования публичных размещений акций с учетом проведенных консультаций с участниками рынка. На их основе Банк России планирует до конца 2025 года подготовить соответствующие изменения в действующее регулирование", - сообщил ЦБ.
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