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Зеленского предупредили о жутком плане Вашингтона по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленского предупредили о жутком плане Вашингтона по Украине
Зеленского предупредили о жутком плане Вашингтона по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
Зеленского предупредили о жутком плане Вашингтона по Украине
Соединенные Штаты придерживаются своей позиции на Украине и пытаются переложить расходы на европейских союзников Киева. Об этом на YouTube заявил американский... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T08:37+0300
2025-07-14T08:37+0300
политика
сша
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты придерживаются своей позиции на Украине и пытаются переложить расходы на европейских союзников Киева. Об этом на YouTube заявил американский журналист Брайс Грин.По словам Грина, европейские страны вынуждены наращивать расходы на оборону и в целом готовиться к войне именно из-за действий США."Но это не значит, что США собираются менять стратегический путь и действительно искать сближения с Россией. Даже если Трамп завтра (в понедельник. — Прим. ред.) скажет обратное, к этому стоит отнестись с скептицизмом", - подчеркнул журналист.Он также обратил внимание, что администрации президентов США делают все противоположно интересам американцев.Ранее Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
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сша, украина
Политика, США, УКРАИНА
08:37 14.07.2025
 
Зеленского предупредили о жутком плане Вашингтона по Украине

Журналист Грин: Вашингтон не будет менять стратегический путь по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты придерживаются своей позиции на Украине и пытаются переложить расходы на европейских союзников Киева. Об этом на YouTube заявил американский журналист Брайс Грин.
По словам Грина, европейские страны вынуждены наращивать расходы на оборону и в целом готовиться к войне именно из-за действий США.
"Но это не значит, что США собираются менять стратегический путь и действительно искать сближения с Россией. Даже если Трамп завтра (в понедельник. — Прим. ред.) скажет обратное, к этому стоит отнестись с скептицизмом", - подчеркнул журналист.
Он также обратил внимание, что администрации президентов США делают все противоположно интересам американцев.
Ранее Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
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