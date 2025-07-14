https://1prime.ru/20250714/ukraina-859445907.html

Зеленского предупредили о жутком плане Вашингтона по Украине

Зеленского предупредили о жутком плане Вашингтона по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ

Зеленского предупредили о жутком плане Вашингтона по Украине

Соединенные Штаты придерживаются своей позиции на Украине и пытаются переложить расходы на европейских союзников Киева. Об этом на YouTube заявил американский... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T08:37+0300

2025-07-14T08:37+0300

2025-07-14T08:37+0300

политика

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты придерживаются своей позиции на Украине и пытаются переложить расходы на европейских союзников Киева. Об этом на YouTube заявил американский журналист Брайс Грин.По словам Грина, европейские страны вынуждены наращивать расходы на оборону и в целом готовиться к войне именно из-за действий США."Но это не значит, что США собираются менять стратегический путь и действительно искать сближения с Россией. Даже если Трамп завтра (в понедельник. — Прим. ред.) скажет обратное, к этому стоит отнестись с скептицизмом", - подчеркнул журналист.Он также обратил внимание, что администрации президентов США делают все противоположно интересам американцев.Ранее Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.

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сша, украина