https://1prime.ru/20250714/ukraina-859455763.html
"Пауза неизбежна": в США сделали печальный для Киева вывод о помощи Украине
"Пауза неизбежна": в США сделали печальный для Киева вывод о помощи Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Пауза неизбежна": в США сделали печальный для Киева вывод о помощи Украине
Издание The American Conservative сообщило о вероятной новой приостановке поставок оружия Украине со стороны США в связи с проблемами с запасами военных... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T11:36+0300
2025-07-14T11:36+0300
2025-07-14T11:36+0300
политика
сша
украина
пит хегсет
поставки оружия украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Издание The American Conservative сообщило о вероятной новой приостановке поставок оружия Украине со стороны США в связи с проблемами с запасами военных ресурсов."Последние головокружительные скачки в вопросе помощи Украине упускают из виду важный момент: пауза, пусть даже временная, в какой-то момент была неизбежна. А поскольку американские вооруженные силы и оборонно-промышленная база США сильно перегружены и одновременно обременены многочисленными очагами напряженности в разных регионах, подобная ситуация, вероятно, повторится", — говорится в публикации.Ранее, в начале июля, газета Politico сообщала о приостановке американских поставок боеприпасов и вооружений на Украину из-за истощения запасов США. Позднее представитель Белого дома Анна Келли в интервью NBC подтвердила факт приостановки, объяснив, что это решение было принято для того, чтобы поставить на первое место интересы США.Тем не менее, впоследствии телеканал CNN сообщил, что что министр обороны Пит Хегсет не уведомил администрацию Белого дома заранее о своем решении. Агентство Associated Press также передавало, что решение Пентагона стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа. Сам Трамп позднее заявил, что ему неизвестно, кто санкционировал приостановку выделения военной помощи Киеву.
https://1prime.ru/20250714/zapad-859445501.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, пит хегсет, поставки оружия украине
Политика, США, УКРАИНА, Пит Хегсет, поставки оружия Украине
"Пауза неизбежна": в США сделали печальный для Киева вывод о помощи Украине
AC: США в будущем могут снова приостановить поставки оружия Украине
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ.
Издание The American Conservative
сообщило о вероятной новой приостановке поставок оружия Украине со стороны США в связи с проблемами с запасами военных ресурсов.
"Последние головокружительные скачки в вопросе помощи Украине упускают из виду важный момент: пауза, пусть даже временная, в какой-то момент была неизбежна. А поскольку американские вооруженные силы и оборонно-промышленная база США сильно перегружены и одновременно обременены многочисленными очагами напряженности в разных регионах, подобная ситуация, вероятно, повторится", — говорится в публикации.
Ранее, в начале июля, газета Politico сообщала о приостановке американских поставок боеприпасов и вооружений на Украину из-за истощения запасов США. Позднее представитель Белого дома Анна Келли в интервью NBC подтвердила факт приостановки, объяснив, что это решение было принято для того, чтобы поставить на первое место интересы США.
Тем не менее, впоследствии телеканал CNN сообщил, что что министр обороны Пит Хегсет не уведомил администрацию Белого дома заранее о своем решении. Агентство Associated Press также передавало, что решение Пентагона стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа. Сам Трамп позднее заявил, что ему неизвестно, кто санкционировал приостановку выделения военной помощи Киеву.
"Сильно ошибаются". Запад отказывается признавать очевидные факты о СВО