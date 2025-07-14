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"Пауза неизбежна": в США сделали печальный для Киева вывод о помощи Украине

"Пауза неизбежна": в США сделали печальный для Киева вывод о помощи Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Пауза неизбежна": в США сделали печальный для Киева вывод о помощи Украине

Издание The American Conservative сообщило о вероятной новой приостановке поставок оружия Украине со стороны США в связи с проблемами с запасами военных... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T11:36+0300

2025-07-14T11:36+0300

2025-07-14T11:36+0300

политика

сша

украина

пит хегсет

поставки оружия украине

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Издание The American Conservative сообщило о вероятной новой приостановке поставок оружия Украине со стороны США в связи с проблемами с запасами военных ресурсов."Последние головокружительные скачки в вопросе помощи Украине упускают из виду важный момент: пауза, пусть даже временная, в какой-то момент была неизбежна. А поскольку американские вооруженные силы и оборонно-промышленная база США сильно перегружены и одновременно обременены многочисленными очагами напряженности в разных регионах, подобная ситуация, вероятно, повторится", — говорится в публикации.Ранее, в начале июля, газета Politico сообщала о приостановке американских поставок боеприпасов и вооружений на Украину из-за истощения запасов США. Позднее представитель Белого дома Анна Келли в интервью NBC подтвердила факт приостановки, объяснив, что это решение было принято для того, чтобы поставить на первое место интересы США.Тем не менее, впоследствии телеканал CNN сообщил, что что министр обороны Пит Хегсет не уведомил администрацию Белого дома заранее о своем решении. Агентство Associated Press также передавало, что решение Пентагона стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа. Сам Трамп позднее заявил, что ему неизвестно, кто санкционировал приостановку выделения военной помощи Киеву.

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сша, украина, пит хегсет, поставки оружия украине