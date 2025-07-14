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В Германии назвали безответственным решение США по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
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В Германии назвали безответственным решение США по Украине
В Германии назвали безответственным решение США по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Германии назвали безответственным решение США по Украине
Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала безответственным то, что правительство ФРГ,... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T16:14+0300
2025-07-14T16:14+0300
политика
украина
германия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала безответственным то, что правительство ФРГ, следуя инструкциям президента США, возлагает финансовое бремя от поставок на Украину наступательного оружия на немецких налогоплательщиков. Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие, сообщил ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с планами. "США поставят наступательное оружие. Европа и особенно немецкие налогоплательщики должны за это платить. Правительство Германии снова ежесекундно следует инструкциям Трампа. Финансовое бремя и риск ложатся исключительно на плечи населения. Безответственно", - написала Дагделен в соцсети X.
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украина, германия, сша, дональд трамп, нато
Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, США, Дональд Трамп, НАТО
16:14 14.07.2025
 
В Германии назвали безответственным решение США по Украине

Эксперт ССВ Дагделен назвала безответственным решение Германии по Украине

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала безответственным то, что правительство ФРГ, следуя инструкциям президента США, возлагает финансовое бремя от поставок на Украину наступательного оружия на немецких налогоплательщиков.
Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие, сообщил ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с планами.
"США поставят наступательное оружие. Европа и особенно немецкие налогоплательщики должны за это платить. Правительство Германии снова ежесекундно следует инструкциям Трампа. Финансовое бремя и риск ложатся исключительно на плечи населения. Безответственно", - написала Дагделен в соцсети X.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
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15:55
 
ПолитикаУКРАИНАГЕРМАНИЯСШАДональд ТрампНАТО
 
 
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