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В Германии назвали безответственным решение США по Украине

В Германии назвали безответственным решение США по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ

В Германии назвали безответственным решение США по Украине

Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала безответственным то, что правительство ФРГ,... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T16:14+0300

2025-07-14T16:14+0300

2025-07-14T16:14+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала безответственным то, что правительство ФРГ, следуя инструкциям президента США, возлагает финансовое бремя от поставок на Украину наступательного оружия на немецких налогоплательщиков. Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие, сообщил ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с планами. "США поставят наступательное оружие. Европа и особенно немецкие налогоплательщики должны за это платить. Правительство Германии снова ежесекундно следует инструкциям Трампа. Финансовое бремя и риск ложатся исключительно на плечи населения. Безответственно", - написала Дагделен в соцсети X.

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украина, германия, сша, дональд трамп, нато