https://1prime.ru/20250714/ukraina-859468225.html
В Германии назвали безответственным решение США по Украине
В Германии назвали безответственным решение США по Украине - 14.07.2025, ПРАЙМ
В Германии назвали безответственным решение США по Украине
Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала безответственным то, что правительство ФРГ,... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T16:14+0300
2025-07-14T16:14+0300
2025-07-14T16:14+0300
политика
украина
германия
сша
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала безответственным то, что правительство ФРГ, следуя инструкциям президента США, возлагает финансовое бремя от поставок на Украину наступательного оружия на немецких налогоплательщиков. Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие, сообщил ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с планами. "США поставят наступательное оружие. Европа и особенно немецкие налогоплательщики должны за это платить. Правительство Германии снова ежесекундно следует инструкциям Трампа. Финансовое бремя и риск ложатся исключительно на плечи населения. Безответственно", - написала Дагделен в соцсети X.
https://1prime.ru/20250714/rakety-859467110.html
украина
германия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, германия, сша, дональд трамп, нато
Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, США, Дональд Трамп, НАТО
В Германии назвали безответственным решение США по Украине
Эксперт ССВ Дагделен назвала безответственным решение Германии по Украине
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен назвала безответственным то, что правительство ФРГ, следуя инструкциям президента США, возлагает финансовое бремя от поставок на Украину наступательного оружия на немецких налогоплательщиков.
Президент США Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие, сообщил ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с планами.
"США поставят наступательное оружие. Европа и особенно немецкие налогоплательщики должны за это платить. Правительство Германии снова ежесекундно следует инструкциям Трампа. Финансовое бремя и риск ложатся исключительно на плечи населения. Безответственно", - написала Дагделен в соцсети X.
СМИ: США могут передать Украине первые крылатые ракеты JASSM