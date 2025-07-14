https://1prime.ru/20250714/yuan-859461545.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже усилил снижение
Курс юаня к рублю на Мосбирже усилил снижение - 14.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже усилил снижение
Курс китайской валюты к рублю в понедельник несколько усилил снижение и опустился ниже 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T13:35+0300
2025-07-14T13:35+0300
2025-07-14T13:35+0300
экономика
общество
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623651_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_1cfc080b89203dde925aee6063099d83.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник несколько усилил снижение и опустился ниже 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.25 мск падал на 8 копеек, до 10,87 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,87-10,97 рубля. В конце прошлой недели появились признаки, что крупные экспортеры уже создали рублевый запас для выплаты дивидендов и теперь могут начать сокращать продажу валютной выручки, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Следовательно, возможно, стоит присматриваться к валютным облигациям, а также начинать спекулятивные покупки юаня против рубля", - допускает он. В последние недели ухудшился геополитический новостной фон, который после коррекции в понедельник может снова привести к некоторому росту соответствующей премии в курсе валют против рубля, полагает Денис Попов из ПСБ. "На текущей неделе мы ждем сохранение курса в уже привычном торговом диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань. На фоне геополитики не исключаем попыток выхода курса рубля в верхнюю половину этого диапазона. Однако сильного и устойчивого движения не ждем, учитывая силу факторов со стороны предложения иностранной валюты", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250714/yuan-859451903.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623651_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_34ee649f7b584e4c8e005d95bf8847f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , псб
Экономика, Общество , ПСБ
Курс юаня к рублю на Мосбирже усилил снижение
Курс юаня опустился ниже 10,9 рубля за юань
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник несколько усилил снижение и опустился ниже 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.25 мск падал на 8 копеек, до 10,87 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,87-10,97 рубля.
В конце прошлой недели появились признаки, что крупные экспортеры уже создали рублевый запас для выплаты дивидендов и теперь могут начать сокращать продажу валютной выручки, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Следовательно, возможно, стоит присматриваться к валютным облигациям, а также начинать спекулятивные покупки юаня против рубля", - допускает он.
В последние недели ухудшился геополитический новостной фон, который после коррекции в понедельник может снова привести к некоторому росту соответствующей премии в курсе валют против рубля, полагает Денис Попов из ПСБ.
"На текущей неделе мы ждем сохранение курса в уже привычном торговом диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань. На фоне геополитики не исключаем попыток выхода курса рубля в верхнюю половину этого диапазона. Однако сильного и устойчивого движения не ждем, учитывая силу факторов со стороны предложения иностранной валюты", - добавляет он.
ЦБ 11 июля продал на внутреннем рынке юани на 9,7 миллиарда рублей