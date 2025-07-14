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Курс юаня к рублю на Мосбирже усилил снижение

Курс юаня к рублю на Мосбирже усилил снижение - 14.07.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже усилил снижение

Курс китайской валюты к рублю в понедельник несколько усилил снижение и опустился ниже 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T13:35+0300

2025-07-14T13:35+0300

2025-07-14T13:35+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник несколько усилил снижение и опустился ниже 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.25 мск падал на 8 копеек, до 10,87 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,87-10,97 рубля. В конце прошлой недели появились признаки, что крупные экспортеры уже создали рублевый запас для выплаты дивидендов и теперь могут начать сокращать продажу валютной выручки, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Следовательно, возможно, стоит присматриваться к валютным облигациям, а также начинать спекулятивные покупки юаня против рубля", - допускает он. В последние недели ухудшился геополитический новостной фон, который после коррекции в понедельник может снова привести к некоторому росту соответствующей премии в курсе валют против рубля, полагает Денис Попов из ПСБ. "На текущей неделе мы ждем сохранение курса в уже привычном торговом диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань. На фоне геополитики не исключаем попыток выхода курса рубля в верхнюю половину этого диапазона. Однако сильного и устойчивого движения не ждем, учитывая силу факторов со стороны предложения иностранной валюты", - добавляет он.

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