Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Мосбирже усилил снижение - 14.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250714/yuan-859461545.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже усилил снижение
Курс юаня к рублю на Мосбирже усилил снижение - 14.07.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже усилил снижение
Курс китайской валюты к рублю в понедельник несколько усилил снижение и опустился ниже 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T13:35+0300
2025-07-14T13:35+0300
экономика
общество
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623651_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_1cfc080b89203dde925aee6063099d83.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник несколько усилил снижение и опустился ниже 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.25 мск падал на 8 копеек, до 10,87 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,87-10,97 рубля. В конце прошлой недели появились признаки, что крупные экспортеры уже создали рублевый запас для выплаты дивидендов и теперь могут начать сокращать продажу валютной выручки, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Следовательно, возможно, стоит присматриваться к валютным облигациям, а также начинать спекулятивные покупки юаня против рубля", - допускает он. В последние недели ухудшился геополитический новостной фон, который после коррекции в понедельник может снова привести к некоторому росту соответствующей премии в курсе валют против рубля, полагает Денис Попов из ПСБ. "На текущей неделе мы ждем сохранение курса в уже привычном торговом диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань. На фоне геополитики не исключаем попыток выхода курса рубля в верхнюю половину этого диапазона. Однако сильного и устойчивого движения не ждем, учитывая силу факторов со стороны предложения иностранной валюты", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250714/yuan-859451903.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623651_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_34ee649f7b584e4c8e005d95bf8847f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , псб
Экономика, Общество , ПСБ
13:35 14.07.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже усилил снижение

Курс юаня опустился ниже 10,9 рубля за юань

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник несколько усилил снижение и опустился ниже 10,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.25 мск падал на 8 копеек, до 10,87 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,87-10,97 рубля.
В конце прошлой недели появились признаки, что крупные экспортеры уже создали рублевый запас для выплаты дивидендов и теперь могут начать сокращать продажу валютной выручки, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Следовательно, возможно, стоит присматриваться к валютным облигациям, а также начинать спекулятивные покупки юаня против рубля", - допускает он.
В последние недели ухудшился геополитический новостной фон, который после коррекции в понедельник может снова привести к некоторому росту соответствующей премии в курсе валют против рубля, полагает Денис Попов из ПСБ.
"На текущей неделе мы ждем сохранение курса в уже привычном торговом диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань. На фоне геополитики не исключаем попыток выхода курса рубля в верхнюю половину этого диапазона. Однако сильного и устойчивого движения не ждем, учитывая силу факторов со стороны предложения иностранной валюты", - добавляет он.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
ЦБ 11 июля продал на внутреннем рынке юани на 9,7 миллиарда рублей
10:49
 
ЭкономикаОбществоПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала