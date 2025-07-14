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Юань снижается к рублю на Московской бирже в начале недели

Юань снижается к рублю на Московской бирже в начале недели - 14.07.2025, ПРАЙМ

Юань снижается к рублю на Московской бирже в начале недели

Курс рубля в понедельник растет к юаню, курс китайской валюты после скачка вверх в пятницу снижается и опустился ниже 10,9 рубля, следует из данных Московской... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T17:01+0300

2025-07-14T17:01+0300

2025-07-14T17:01+0300

экономика

общество

сша

дмитрий бабин

наталья ващелюк

"бкс мир инвестиций"

ук "первая"

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник растет к юаню, курс китайской валюты после скачка вверх в пятницу снижается и опустился ниже 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.52 мск снижался на 7 копеек (-0,7%), до 10,88 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,86-10,97 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,51 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,216 против 7,167 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,71 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань на Мосбирже в понедельник торгуется преимущественно в минусе против рубля. Курс корректирует вниз пятничный скачок вверх, сейчас курсовой уровень опустился ниже 10,9 рубля за юань. "Рубль продолжает совершать разнонаправленные движения в рамках месячного диапазона консолидации. Для курса юаня он находится в диапазоне 10,78–11,08 рубля. Для выхода из этого коридора необходимо существенное изменение ситуации с платежным балансом России", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,05% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.55 мск снижалась на 0,1%, до 70,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,1%, до 97,9 пункта. ПРОГНОЗЫ На начавшейся неделе давление негативного внешнего геополитического фона на валютный рынок, вероятно, усилится, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Волатильность рынка может возрасти. Курс доллара будет находиться в интервале 77-82 рубля, курс юаня - 10,7-11,5 рубля", - оценивает она. Пока что сокращение экспорта из-за низких цен на нефть компенсируется для рубля по-прежнему слабым импортом, находящимся под давлением высоких процентных ставок, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций", рассуждая о факторах курсообразования рубля.

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общество , сша, дмитрий бабин, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая"