https://1prime.ru/20250714/zelenskiy-859445125.html

"Он беспредельщик". Киеве выяснили, чем Зеленский раздражает Трампа

"Он беспредельщик". Киеве выяснили, чем Зеленский раздражает Трампа - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Он беспредельщик". Киеве выяснили, чем Зеленский раздражает Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский на сдерживает обещания, поэтому президенту США сложно выстраивать с ним доверительные отношения. Такое мнение выразил... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T08:15+0300

2025-07-14T08:15+0300

2025-07-14T08:15+0300

политика

украина

владимир зеленский

дональд трамп

олег соскин

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский на сдерживает обещания, поэтому президенту США сложно выстраивать с ним доверительные отношения. Такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.“Зеленский в принципе беспредельщик, я вам это объяснял. Как говорится, всем, кому должен, — прощаю; <…> Он не признает эти все договоренности, он считает, что это просто какие-то текущие игры, раунды, серии — не более того”, — отметил он.По словам политика, украинский лидер в отношениях с западными коллегами стремится исключительно к собственной выгоде и ничего не дает взамен. Кроме того, он избегает выполнения достигнутых договоренностей.Ранее западные СМИ отмечали, что Дональд Трамп видит в личности Зеленского главную преграду к заключению мира на Украине.

https://1prime.ru/20250712/ukraina-859430378.html

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украина, владимир зеленский, дональд трамп, олег соскин