https://1prime.ru/20250714/zelenskiy-859451626.html

Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации - 14.07.2025, ПРАЙМ

Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T10:48+0300

2025-07-14T10:48+0300

2025-07-14T10:48+0300

политика

общество

украина

владимир зеленский

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/84123/85/841238512_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_53debb042b2530e3e819d33ad26c833f.jpg

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа на 90 дней, сообщает украинское агентство УНИАН. "Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на очередные 90 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.

https://1prime.ru/20250714/ukraina-859445907.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, владимир зеленский, рада