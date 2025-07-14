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Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации - 14.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T10:48+0300
2025-07-14T10:48+0300
политика
общество
украина
владимир зеленский
рада
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа на 90 дней, сообщает украинское агентство УНИАН. "Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на очередные 90 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
https://1prime.ru/20250714/ukraina-859445907.html
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общество , украина, владимир зеленский, рада
Политика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада
10:48 14.07.2025
 
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации

© Фото : President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© Фото : President Of Ukraine
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 7 августа на 90 дней, сообщает украинское агентство УНИАН.
"Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на очередные 90 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
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ПолитикаОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийРада
 
 
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