https://1prime.ru/20250714/zelenskiy-859464252.html

"Конечно, санкции". Зеленский сделал дерзкий призыв после беседы с Келлогом

"Конечно, санкции". Зеленский сделал дерзкий призыв после беседы с Келлогом - 14.07.2025, ПРАЙМ

"Конечно, санкции". Зеленский сделал дерзкий призыв после беседы с Келлогом

Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом призвал к ужесточению антироссийских санкций. Об этом глава... | 14.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-14T15:00+0300

2025-07-14T15:00+0300

2025-07-14T15:00+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

кит келлог

дональд трамп

санкции против рф

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом призвал к ужесточению антироссийских санкций. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале."Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает", - написал Зеленский.Визит спецпосланника Келлога совпал по времени с ожидаемым в понедельник заявлением Трампа касательно дальнейшей помощи Украине. По данным Axios, американский лидер намерен сообщить о новом плане поставок вооружения Украине. Ожидается, что в обновленный план поставок может быть включено наступательное оружие.В начале июля газета Politico писала о приостановке США поставок боеприпасов и оружия на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако, как сообщил позднее телеканал CNN, министр обороны США Пит Хегсет не сообщил заранее администрации Белого дома о своем решении. Агентство Associated Press также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох, а сам американский лидер позже сообщил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.

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украина, владимир зеленский, сша, кит келлог, дональд трамп, санкции против рф