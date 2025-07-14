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"Конечно, санкции". Зеленский сделал дерзкий призыв после беседы с Келлогом - 14.07.2025, ПРАЙМ
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"Конечно, санкции". Зеленский сделал дерзкий призыв после беседы с Келлогом
"Конечно, санкции". Зеленский сделал дерзкий призыв после беседы с Келлогом - 14.07.2025, ПРАЙМ
"Конечно, санкции". Зеленский сделал дерзкий призыв после беседы с Келлогом
Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом призвал к ужесточению антироссийских санкций. Об этом глава... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:00+0300
2025-07-14T15:00+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
кит келлог
дональд трамп
санкции против рф
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом призвал к ужесточению антироссийских санкций. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале."Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает", - написал Зеленский.Визит спецпосланника Келлога совпал по времени с ожидаемым в понедельник заявлением Трампа касательно дальнейшей помощи Украине. По данным Axios, американский лидер намерен сообщить о новом плане поставок вооружения Украине. Ожидается, что в обновленный план поставок может быть включено наступательное оружие.В начале июля газета Politico писала о приостановке США поставок боеприпасов и оружия на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако, как сообщил позднее телеканал CNN, министр обороны США Пит Хегсет не сообщил заранее администрации Белого дома о своем решении. Агентство Associated Press также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох, а сам американский лидер позже сообщил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
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украина, владимир зеленский, сша, кит келлог, дональд трамп, санкции против рф
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Кит Келлог, Дональд Трамп, санкции против РФ
15:00 14.07.2025
 
"Конечно, санкции". Зеленский сделал дерзкий призыв после беседы с Келлогом

Зеленский после беседы с Келлогом призвал усилить антироссийские санкции

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом призвал к ужесточению антироссийских санкций. Об этом глава киевского режима сообщил в своем Telegram-канале.
"Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает", - написал Зеленский.
Визит спецпосланника Келлога совпал по времени с ожидаемым в понедельник заявлением Трампа касательно дальнейшей помощи Украине. По данным Axios, американский лидер намерен сообщить о новом плане поставок вооружения Украине. Ожидается, что в обновленный план поставок может быть включено наступательное оружие.
В начале июля газета Politico писала о приостановке США поставок боеприпасов и оружия на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако, как сообщил позднее телеканал CNN, министр обороны США Пит Хегсет не сообщил заранее администрации Белого дома о своем решении. Агентство Associated Press также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох, а сам американский лидер позже сообщил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
10:48
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАКит КеллогДональд Трампсанкции против РФ
 
 
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