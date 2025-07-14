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Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины - 14.07.2025, ПРАЙМ
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Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины
Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины - 14.07.2025, ПРАЙМ
Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины
Владимир Зеленский заявил, что предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T15:07+0300
2025-07-14T15:07+0300
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общество
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сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. При этом агентство Блумберг передавало, что Зеленский уже обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой. "Предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Накануне агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.
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общество , украина, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, дональд трамп, всу
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, ВСУ
15:07 14.07.2025
 
Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины

Зеленский предложил вице-премьеру Свириденко возглавить правительство Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, при этом не уточнил, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить всё правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. При этом агентство Блумберг передавало, что Зеленский уже обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
"Предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Накануне агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
10:48
 
ПолитикаОбществоУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальДональд ТрампВСУ
 
 
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