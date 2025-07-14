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Келлог обсудил с Зеленским план по поставкам оружия США через НАТО
Келлог обсудил с Зеленским план по поставкам оружия США через НАТО - 14.07.2025, ПРАЙМ
Келлог обсудил с Зеленским план по поставкам оружия США через НАТО
Cпецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия... | 14.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-14T20:17+0300
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вооружения
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Cпецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине с помощью стран НАТО. Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. "В Киеве сегодня с Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку с НАТО президента США, которая ускорит прибытие лучшего американского оружия на Украину. Учитывая финансирование полностью союзниками, это ускоряет доставку, поддерживает оборону Украины, усиливает единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу", - написал Келлог в соцсети X. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник сообщил, что Келлог прибыл с визитом на Украину.
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кит келлог, владимир зеленский, сша, военная помощь украине, нато
Вооружения, Кит Келлог, Владимир Зеленский, США, военная помощь Украине, НАТО
Келлог обсудил с Зеленским план по поставкам оружия США через НАТО
Келлог обсудил с Зеленским план по поставками оружия США Украине с помощью НАТО
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Cпецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине с помощью стран НАТО.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
"В Киеве сегодня с Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку с НАТО президента США, которая ускорит прибытие лучшего американского оружия на Украину. Учитывая финансирование полностью союзниками, это ускоряет доставку, поддерживает оборону Украины, усиливает единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу", - написал Келлог в соцсети X.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник сообщил, что Келлог прибыл с визитом на Украину.
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