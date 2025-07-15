Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250715/aeroport-859479918.html
Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток
Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток - 15.07.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток
Международный аэропорт Владивостока за первое полугодие 2025 года увеличил пассажиропоток на 13%, до 1,4 миллиона человек, сообщает авиаузел. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T04:02+0300
2025-07-15T04:02+0300
общество
владивосток
пекин
шанхай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859479918.jpg?1752541366
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока за первое полугодие 2025 года увеличил пассажиропоток на 13%, до 1,4 миллиона человек, сообщает авиаузел. "По итогам первого полугодия 2025 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 1 миллион 444 тысячи пассажиров, увеличив пассажиропоток на 13% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. С начала года на внутренних линиях обслужены 1,118 миллиона человек, на международных линиях – 326 тысяч пассажиров. В июне общий пассажиропоток аэропорта вырос на 9%, до 307 тысяч пассажиров. На внутренних авиалиниях обслужены 249 тысяч человек, на международных - 58 тысяч человек. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин и Шанхай. "Впервые в истории авиагавани суммарный пассажиропоток на китайском направлении за месяц достиг рекордного показателя в 40 тысяч пассажиров", - отмечает авиаузел.
владивосток
пекин
шанхай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , владивосток, пекин, шанхай
Общество , Владивосток, Пекин, Шанхай
04:02 15.07.2025
 
Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток

Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток на 13%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока за первое полугодие 2025 года увеличил пассажиропоток на 13%, до 1,4 миллиона человек, сообщает авиаузел.
"По итогам первого полугодия 2025 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 1 миллион 444 тысячи пассажиров, увеличив пассажиропоток на 13% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
С начала года на внутренних линиях обслужены 1,118 миллиона человек, на международных линиях – 326 тысяч пассажиров.
В июне общий пассажиропоток аэропорта вырос на 9%, до 307 тысяч пассажиров. На внутренних авиалиниях обслужены 249 тысяч человек, на международных - 58 тысяч человек. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин и Шанхай.
"Впервые в истории авиагавани суммарный пассажиропоток на китайском направлении за месяц достиг рекордного показателя в 40 тысяч пассажиров", - отмечает авиаузел.
 
ОбществоВладивостокПекинШанхай
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала