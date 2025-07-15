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Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток
Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток - 15.07.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток
Международный аэропорт Владивостока за первое полугодие 2025 года увеличил пассажиропоток на 13%, до 1,4 миллиона человек, сообщает авиаузел. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T04:02+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока за первое полугодие 2025 года увеличил пассажиропоток на 13%, до 1,4 миллиона человек, сообщает авиаузел.
"По итогам первого полугодия 2025 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 1 миллион 444 тысячи пассажиров, увеличив пассажиропоток на 13% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
С начала года на внутренних линиях обслужены 1,118 миллиона человек, на международных линиях – 326 тысяч пассажиров.
В июне общий пассажиропоток аэропорта вырос на 9%, до 307 тысяч пассажиров. На внутренних авиалиниях обслужены 249 тысяч человек, на международных - 58 тысяч человек. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин и Шанхай.
"Впервые в истории авиагавани суммарный пассажиропоток на китайском направлении за месяц достиг рекордного показателя в 40 тысяч пассажиров", - отмечает авиаузел.
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общество , владивосток, пекин, шанхай
Общество , Владивосток, Пекин, Шанхай
Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток
Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток на 13%
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока за первое полугодие 2025 года увеличил пассажиропоток на 13%, до 1,4 миллиона человек, сообщает авиаузел.
"По итогам первого полугодия 2025 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 1 миллион 444 тысячи пассажиров, увеличив пассажиропоток на 13% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
С начала года на внутренних линиях обслужены 1,118 миллиона человек, на международных линиях – 326 тысяч пассажиров.
В июне общий пассажиропоток аэропорта вырос на 9%, до 307 тысяч пассажиров. На внутренних авиалиниях обслужены 249 тысяч человек, на международных - 58 тысяч человек. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин и Шанхай.
"Впервые в истории авиагавани суммарный пассажиропоток на китайском направлении за месяц достиг рекордного показателя в 40 тысяч пассажиров", - отмечает авиаузел.