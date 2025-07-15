https://1prime.ru/20250715/aeroport-859479918.html

Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток

Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток - 15.07.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Владивостока за первое полугодие увеличил пассажиропоток

Международный аэропорт Владивостока за первое полугодие 2025 года увеличил пассажиропоток на 13%, до 1,4 миллиона человек, сообщает авиаузел. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T04:02+0300

2025-07-15T04:02+0300

2025-07-15T04:02+0300

общество

владивосток

пекин

шанхай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859479918.jpg?1752541366

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока за первое полугодие 2025 года увеличил пассажиропоток на 13%, до 1,4 миллиона человек, сообщает авиаузел. "По итогам первого полугодия 2025 года Международный аэропорт Владивосток обслужил 1 миллион 444 тысячи пассажиров, увеличив пассажиропоток на 13% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. С начала года на внутренних линиях обслужены 1,118 миллиона человек, на международных линиях – 326 тысяч пассажиров. В июне общий пассажиропоток аэропорта вырос на 9%, до 307 тысяч пассажиров. На внутренних авиалиниях обслужены 249 тысяч человек, на международных - 58 тысяч человек. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин и Шанхай. "Впервые в истории авиагавани суммарный пассажиропоток на китайском направлении за месяц достиг рекордного показателя в 40 тысяч пассажиров", - отмечает авиаузел.

владивосток

пекин

шанхай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , владивосток, пекин, шанхай