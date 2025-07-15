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Глава Euroclear назвала планы ЕС по российским активам экспроприацией
Глава Euroclear назвала планы ЕС по российским активам экспроприацией - 15.07.2025, ПРАЙМ
Глава Euroclear назвала планы ЕС по российским активам экспроприацией
Намерения ЕС привлечь средства для Украины за счет вложения замороженных российских активов в более рискованные инвестиционные предприятия равносильны их... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T10:51+0300
2025-07-15T10:51+0300
2025-07-15T10:51+0300
экономика
ес
россия
замороженные российские активы
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Намерения ЕС привлечь средства для Украины за счет вложения замороженных российских активов в более рискованные инвестиционные предприятия равносильны их экспроприации. Об этом заявила глава Euroclear Валери Урбен.По словам главы депозитария, ЕС рассматривает такого рода планы на фоне сокращения прибыли от российских активов вследствие снижения процентной ставки Европейским центральным банком."Системный риск, безусловно, резко возрастет, если нам придется выйти за рамки имеющегося у нас профиля риска, установленного надзорными органами", - отметила она в беседе с Financial Times.Ранее сообщалось, что планы ЕС по увеличению этих сумм могут включать создание "специального целевого инструмента", в который будут переведены российские активы.
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ес, россия, замороженные российские активы
Экономика, ЕС, РОССИЯ, замороженные российские активы
Глава Euroclear назвала планы ЕС по российским активам экспроприацией
FT: Euroclear увидел экспроприацию в замысле Евросоюза насчет российских активов
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Намерения ЕС привлечь средства для Украины за счет вложения замороженных российских активов в более рискованные инвестиционные предприятия равносильны их экспроприации. Об этом заявила
глава Euroclear Валери Урбен.
По словам главы депозитария, ЕС рассматривает такого рода планы на фоне сокращения прибыли от российских активов вследствие снижения процентной ставки Европейским центральным банком.
"Системный риск, безусловно, резко возрастет, если нам придется выйти за рамки имеющегося у нас профиля риска, установленного надзорными органами", - отметила она в беседе с Financial Times.
Ранее сообщалось, что планы ЕС по увеличению этих сумм могут включать создание "специального целевого инструмента", в который будут переведены российские активы.
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