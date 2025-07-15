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Российский рынок усиливает рост во вторник днем

Российский рынок усиливает рост во вторник днем - 15.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок усиливает рост во вторник днем

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника несколько усиливает рост, закрепляясь выше уровня 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T13:34+0300

2025-07-15T13:34+0300

2025-07-15T13:34+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника несколько усиливает рост, закрепляясь выше уровня 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.23 мск рос на 1,68%, до 2759,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,11%, до 1175,03 пункта. В частности, дорожают бумаги МТС (+3%), "Полюса" (+2,6%), "Яндекса" (+2,6%), "Т-Технологий" (+2,4%). Дешевеют бумаги "Роснефти" (-0,7%), "Ростелекома" (-0,5%), "Позитива" (-0,4%). Российский фондовый рынок смог перейти к росту на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. "Инвесторы ожидали более жесткой риторики, в результате чего по факту заявления по рынку прошла волна покупок, связанная как с закрытием коротких позиций, так и с увеличением доли бумаг в портфелях инвесторов, ожидающих роста рынка", - говорит он. Сейчас фокус инвесторов может сместиться на июльское заседания ЦБ РФ, на котором регулятор может снизить ставку на 2 процентных пункта, что поддержит российские акций и в ходе сессии может способствовать переходу рынка к росту, считает Зварич. "В сложившихся обстоятельствах целевым диапазоном на сегодня для индекса Мосбиржи видим коридор 2700-2790 пунктов", - добавляет он. Все прекрасно знают, что Трамп больше пугает, чем действует, поэтому срок введения пошлин может быть еще продлен, а то и вообще он передумает их вводить, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". О том, что рынок не верит, что санкции Трампа приведут к сбоям поставок нефти из России, говорит снижение нефти ниже 70 долларов за баррель сорта Brent - если бы были какие-то риски, она взлетела бы далеко за 80 долларов, добавляет эксперт. "Сопротивление росту индекса Мосбиржи во вторник лежит в районе 2780 пунктов. Не уверены, что без дополнительного позитива у рынка хватит сил закрепиться выше", - поясняет Антонов.

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российский рынок акций, рынок, индексы, мосбиржа