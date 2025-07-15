https://1prime.ru/20250715/aktsii-859528273.html
Российский рынок акций завершил основную сессию ростом
Российский рынок акций завершил основную сессию ростом - 15.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную сессию ростом
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 1,58%, следует из данных Московской биржи. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T19:01+0300
2025-07-15T19:01+0300
2025-07-15T19:01+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/52/841355201_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_201261e76fcaa9274ca1366db7add039.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 1,58%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,58% - до 2756,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,92%, до 1172,84 пункта, долларовый РТС - на 2,12%, до 1114,06 пункта.
https://1prime.ru/20250714/aktsii-859472649.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/52/841355201_87:0:1907:1365_1920x0_80_0_0_4333a5a17ab32c4169d919a733a759b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, российский рынок акций, рост
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, рост
Российский рынок акций завершил основную сессию ростом
Мосбиржа: российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,58%
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника вырос на 1,58%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,58% - до 2756,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,92%, до 1172,84 пункта, долларовый РТС - на 2,12%, до 1114,06 пункта.
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Трампа