https://1prime.ru/20250715/ates-859492423.html

Сеул направил приглашения на саммит АТЭС главам 20 стран, включая Россию

Сеул направил приглашения на саммит АТЭС главам 20 стран, включая Россию - 15.07.2025, ПРАЙМ

Сеул направил приглашения на саммит АТЭС главам 20 стран, включая Россию

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отправил приглашения странам АТЭС на саммит лидеров, включая Россию, сообщили в администрации президента Республики Корея. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T11:48+0300

2025-07-15T11:48+0300

2025-07-15T11:48+0300

общество

мировая экономика

южная корея

оаэ

кндр

атэс

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/93/757649373_0:30:640:390_1920x0_80_0_0_dbe92b4e12530756261d568e1c4fc89c.jpg

СЕУЛ, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отправил приглашения странам АТЭС на саммит лидеров, включая Россию, сообщили в администрации президента Республики Корея. Как сообщила представитель президентской администрации Кан Ю Чжон на брифинге, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён направил письма с приглашением на саммит АТЭС главам 20 стран-участниц. В этом году саммит состоится в Республике Корея, в городе Кёнджу, с 31 октября по 1 ноября. "Мы направили пригласительные письма прошлой ночью через дипломатические представительства, поэтому сначала нужно удостовериться, что послание успешно доставлено. Насколько мне известно, Россия является страной-участницей АТЭС, так что, скорее всего, письмо будет передано", - пояснила она. Отмечается, что в этом году саммит пройдёт под темой "Устойчивое завтра, которое мы создаём вместе" и будет посвящён таким вопросам, как усиление взаимосвязанности в регионе, продвижение цифровых инноваций и пути достижения общего процветания. Ли Чжэ Мён выразил надежду, что обсуждения на саммите принесут "конкретные результаты". Кан Ю Чжон сообщила, что в последнюю неделю октября, в преддверии саммита, состоится заседание старших должностных лиц АТЭС и совместное совещание министров иностранных дел и торговли. Параллельно с этим пройдут мероприятия для деловых кругов, такие как заседание Консультативного делового совета АТЭС, Саммит CEO и другие экономические форумы. Сообщается, что некоторые страны уже чётко выразили намерение участвовать, с другими ведутся обсуждения. Кроме того, приглашение было направлено и ОАЭ, хотя страна не является участницей АТЭС. Предполагается, что окончательный список участников будет объявлен позже, но КНДР в числе приглашенных нет.

https://1prime.ru/20250621/ates-858757375.html

южная корея

оаэ

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, южная корея, оаэ, кндр, атэс, мид рф