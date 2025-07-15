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Сеул направил приглашения на саммит АТЭС главам 20 стран, включая Россию - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Сеул направил приглашения на саммит АТЭС главам 20 стран, включая Россию
Сеул направил приглашения на саммит АТЭС главам 20 стран, включая Россию - 15.07.2025, ПРАЙМ
Сеул направил приглашения на саммит АТЭС главам 20 стран, включая Россию
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отправил приглашения странам АТЭС на саммит лидеров, включая Россию, сообщили в администрации президента Республики Корея. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T11:48+0300
2025-07-15T11:48+0300
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СЕУЛ, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отправил приглашения странам АТЭС на саммит лидеров, включая Россию, сообщили в администрации президента Республики Корея. Как сообщила представитель президентской администрации Кан Ю Чжон на брифинге, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён направил письма с приглашением на саммит АТЭС главам 20 стран-участниц. В этом году саммит состоится в Республике Корея, в городе Кёнджу, с 31 октября по 1 ноября. "Мы направили пригласительные письма прошлой ночью через дипломатические представительства, поэтому сначала нужно удостовериться, что послание успешно доставлено. Насколько мне известно, Россия является страной-участницей АТЭС, так что, скорее всего, письмо будет передано", - пояснила она. Отмечается, что в этом году саммит пройдёт под темой "Устойчивое завтра, которое мы создаём вместе" и будет посвящён таким вопросам, как усиление взаимосвязанности в регионе, продвижение цифровых инноваций и пути достижения общего процветания. Ли Чжэ Мён выразил надежду, что обсуждения на саммите принесут "конкретные результаты". Кан Ю Чжон сообщила, что в последнюю неделю октября, в преддверии саммита, состоится заседание старших должностных лиц АТЭС и совместное совещание министров иностранных дел и торговли. Параллельно с этим пройдут мероприятия для деловых кругов, такие как заседание Консультативного делового совета АТЭС, Саммит CEO и другие экономические форумы. Сообщается, что некоторые страны уже чётко выразили намерение участвовать, с другими ведутся обсуждения. Кроме того, приглашение было направлено и ОАЭ, хотя страна не является участницей АТЭС. Предполагается, что окончательный список участников будет объявлен позже, но КНДР в числе приглашенных нет.
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общество , мировая экономика, южная корея, оаэ, кндр, атэс, мид рф
Общество , Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ОАЭ, КНДР, АТЭС, МИД РФ
11:48 15.07.2025
 
Сеул направил приглашения на саммит АТЭС главам 20 стран, включая Россию

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отправил приглашения странам АТЭС, включая Россию

© flickr.comФлаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© flickr.com
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СЕУЛ, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отправил приглашения странам АТЭС на саммит лидеров, включая Россию, сообщили в администрации президента Республики Корея.
Как сообщила представитель президентской администрации Кан Ю Чжон на брифинге, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён направил письма с приглашением на саммит АТЭС главам 20 стран-участниц. В этом году саммит состоится в Республике Корея, в городе Кёнджу, с 31 октября по 1 ноября.
"Мы направили пригласительные письма прошлой ночью через дипломатические представительства, поэтому сначала нужно удостовериться, что послание успешно доставлено. Насколько мне известно, Россия является страной-участницей АТЭС, так что, скорее всего, письмо будет передано", - пояснила она.
Отмечается, что в этом году саммит пройдёт под темой "Устойчивое завтра, которое мы создаём вместе" и будет посвящён таким вопросам, как усиление взаимосвязанности в регионе, продвижение цифровых инноваций и пути достижения общего процветания. Ли Чжэ Мён выразил надежду, что обсуждения на саммите принесут "конкретные результаты".
Кан Ю Чжон сообщила, что в последнюю неделю октября, в преддверии саммита, состоится заседание старших должностных лиц АТЭС и совместное совещание министров иностранных дел и торговли.
Параллельно с этим пройдут мероприятия для деловых кругов, такие как заседание Консультативного делового совета АТЭС, Саммит CEO и другие экономические форумы.
Сообщается, что некоторые страны уже чётко выразили намерение участвовать, с другими ведутся обсуждения. Кроме того, приглашение было направлено и ОАЭ, хотя страна не является участницей АТЭС. Предполагается, что окончательный список участников будет объявлен позже, но КНДР в числе приглашенных нет.
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