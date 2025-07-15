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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник - 15.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают однозначной динамики на оценках участниками рынка внутренней... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T08:01+0300

2025-07-15T08:01+0300

2025-07-15T08:01+0300

экономика

рынок

торги

индексы

азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не показывают однозначной динамики на оценках участниками рынка внутренней макростатистики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался - на 0,93%, до 3 486,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,88%, до 2 101,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднимался - на 0,14%, до 24 238 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался - на 0,17%, до 3 196,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивался - на 0,52%, до 8 614,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,16%, до 39 524 пунктов. Участники рынка во вторник оценивают статистические данные по макроэкономике стран региона. Так, ранее государственное статистическое бюро КНР обнародовало данные, согласно которым ВВП Китая по итогам первого полугодия вырос на 5,3% в годовом выражении. При этом Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста показателя в 2025 и 2026 году до 4%. По мнению аналитиков, рынки слабо отреагировали на опубликованные данные, поскольку инвесторы ожидают дальнейших мер Поднебесной по денежно-кредитной политике для стимулирования экономики. "Реакция рынка была более сдержанной, так как это были смешанные данные. Теперь внимание переключится на июльское заседание Политбюро, на котором будут обсуждаться экономические вопросы. Мы ожидаем, что после серии плохих данных по жилищному строительству и различных утечек в СМИ, связанных с потенциальным стимулированием недвижимости, в центре обсуждения окажется сектор недвижимости", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика TD Securities Алекса Лу (Alex Loo). Что касается траектории австралийского индекса, то на нее могут влиять данные, опубликованные Институтом Westpac в Мельбурне. Согласно результатам исследования, проведенного учреждением, основной индекс потребительских настроений в стране в июле вырос на 0,6% после увеличения на 0,5% в предыдущем месяце. Большинство потребителей по-прежнему ожидают снижения процентных ставок регулятором, отмечается в исследовании. Кроме того, участники рынка наблюдают за ходом мирового торгового диалога. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на японскую газету "Ёмиури симбун" сообщило, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом в Токио в пятницу для заключения торгового соглашения со Штатами.

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион