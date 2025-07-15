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Мишустин отметил возможности России для развития активного авиастроения - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин отметил возможности России для развития активного авиастроения
Мишустин отметил возможности России для развития активного авиастроения - 15.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил возможности России для развития активного авиастроения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о наличии в России всех ресурсов, необходимых для для кардинального прорыва в сфере авиастроения. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:13+0300
2025-07-15T15:26+0300
россия
михаил мишустин
авиация
авиастроение
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о наличии в России всех ресурсов, необходимых для для кардинального прорыва в сфере авиастроения."Наша страна обладает достаточным технологическим потенциалом, всеми ресурсами, чтобы совершить кардинальные прорыв в сфере авиастроения. Как следствие, обеспечить нашим гражданам гарантированную возможность для удобных, комфортных, безопасных перелетов", - сказал Мишустин на стратегической сессии развитию авиационной промышленности.В России в 2025 году стартовал новый национальный проект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". В его рамках сформирован профильный федеральный проект "Производство самолетов и вертолетов". Как отметил Мишустин, на его реализацию планируется выделить 765 миллиардов рублей до 2030 года. Средства пойдут на создание воздушных судов и оборудования к самолетам.
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россия, михаил мишустин, авиация, авиастроение
РОССИЯ, Михаил Мишустин, авиация, авиастроение
15:13 15.07.2025 (обновлено: 15:26 15.07.2025)
 
Мишустин отметил возможности России для развития активного авиастроения

Мишустин: у России есть все ресурсы для мощного прорыва в авиастроении

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСборка двигателей SaM-146 для самолета SSJ-100
Сборка двигателей SaM-146 для самолета SSJ-100 - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о наличии в России всех ресурсов, необходимых для для кардинального прорыва в сфере авиастроения.
"Наша страна обладает достаточным технологическим потенциалом, всеми ресурсами, чтобы совершить кардинальные прорыв в сфере авиастроения. Как следствие, обеспечить нашим гражданам гарантированную возможность для удобных, комфортных, безопасных перелетов", - сказал Мишустин на стратегической сессии развитию авиационной промышленности.
В России в 2025 году стартовал новый национальный проект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". В его рамках сформирован профильный федеральный проект "Производство самолетов и вертолетов". Как отметил Мишустин, на его реализацию планируется выделить 765 миллиардов рублей до 2030 года. Средства пойдут на создание воздушных судов и оборудования к самолетам.
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