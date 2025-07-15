https://1prime.ru/20250715/aviastroenie-859518860.html

Мишустин отметил возможности России для развития активного авиастроения

Мишустин отметил возможности России для развития активного авиастроения - 15.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил возможности России для развития активного авиастроения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о наличии в России всех ресурсов, необходимых для для кардинального прорыва в сфере авиастроения. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T15:13+0300

2025-07-15T15:13+0300

2025-07-15T15:26+0300

россия

михаил мишустин

авиация

авиастроение

https://cdnn.1prime.ru/img/76596/02/765960257_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4f8f5b162f8bf8dca0a8e59a4419c5ba.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о наличии в России всех ресурсов, необходимых для для кардинального прорыва в сфере авиастроения."Наша страна обладает достаточным технологическим потенциалом, всеми ресурсами, чтобы совершить кардинальные прорыв в сфере авиастроения. Как следствие, обеспечить нашим гражданам гарантированную возможность для удобных, комфортных, безопасных перелетов", - сказал Мишустин на стратегической сессии развитию авиационной промышленности.В России в 2025 году стартовал новый национальный проект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". В его рамках сформирован профильный федеральный проект "Производство самолетов и вертолетов". Как отметил Мишустин, на его реализацию планируется выделить 765 миллиардов рублей до 2030 года. Средства пойдут на создание воздушных судов и оборудования к самолетам.

https://1prime.ru/20250707/aviatsiya-859245465.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, авиация, авиастроение