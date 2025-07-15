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Банки предлагают повышенную ставку по комбо-вкладам при оформлении ПДС

Банки предлагают повышенную ставку по комбо-вкладам при оформлении ПДС - 15.07.2025, ПРАЙМ

Банки предлагают повышенную ставку по комбо-вкладам при оформлении ПДС

Российские банки при оформлении комбо-вкладов предлагают клиентам, оформившим программу долгосрочных сбережений, ставку выше, чем по классическим продуктам,... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T13:46+0300

2025-07-15T13:46+0300

2025-07-15T13:46+0300

экономика

банки

ставка по вкладам

финансы

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российские банки при оформлении комбо-вкладов предлагают клиентам, оформившим программу долгосрочных сбережений, ставку выше, чем по классическим продуктам, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. В пресс-службе ВТБ сообщили, что клиенты, оформившие в банке программу долгосрочных сбережений, могут открыть вклад с максимальной доходностью до 23% годовых. "Минимальная сумма депозита - от 30 тысяч рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в программу долгосрочных сбережений. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3,6 или 12 месяцев", - пояснили в банке. Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков пояснил, что в банке доступен комбо-вклад для участников программы долгосрочных сбережений со ставкой до 25% годовых, где максимальная доходность доступна при оформлении депозита на 3 месяца. "Это хорошая альтернатива классическим сберегательным продуктам, позволяющая совместить накопление будущей пенсии с получением процентов по вкладу здесь и сейчас", - отметил он. В пресс-службе "Почта банка" также подтвердили наличие комбо-вклада на 3 месяца и ПДС, где максимальная ставка составляет 23,7% годовых, при отсутствии ПДС максимальная доходность по вкладу составит 16,2% годовых. "При оформлении комбинированных вкладов ставка выше, чем по классическим продуктам. Однако клиенту необходимо обратить внимание на то, что это краткосрочные вклады при долгосрочных продуктах (ПДС на 15 лет)", - пояснили там. Директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич сообщил о наличии комбо-вклада. "В настоящее время ставка составляет 23,5% при размещении средств на 3 месяца, 21,25% на полгода и 18,25% на один год", - отметил он. Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.

https://1prime.ru/20250714/stavka-859471145.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, ставка по вкладам, финансы