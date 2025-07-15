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Посол Белоруссии открыл акцию в московском гипермаркете "Ашан"

Посол Белоруссии открыл акцию в московском гипермаркете "Ашан" - 15.07.2025, ПРАЙМ

Посол Белоруссии открыл акцию в московском гипермаркете "Ашан"

Посол Белоруссии в России Александр Рогожник открыл масштабную акцию "Операция "Белорусские товары" во флагманском гипермаркете сети "Ашан" в Москве, работа по... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T16:37+0300

2025-07-15T16:37+0300

2025-07-15T16:37+0300

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МИНСК, 15 июл – ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник открыл масштабную акцию "Операция "Белорусские товары" во флагманском гипермаркете сети "Ашан" в Москве, работа по продвижению белорусской продукции идет и с другими российскими сетями, сообщает агентство Белта. "В этом году произошел прорыв в работе с крупнейшими российскими торговыми сетями, и лидером в этом является "Ашан". Мы начали эту работу в прошлом году, сегодня это повторная акция, которая уже показывает, что количество представленных белорусских брендов практически удвоилось", - сказал Рогожник журналистам. По его словам, залогом успеха является "исключительное качество" белорусских товаров. "Российский потребитель голосует не только рублем, он в первую очередь ориентируется на качество товаров, представленных в сетях", - сказал посол. Рогожник обратил внимание, что на полках представлена не только продовольственная группа, но и промышленные товары, а контракты заключатся напрямую между производителями и торговыми сетями, чтобы повысить рентабельность при продаже товаров в России. Представлены молочная и мясная гастрономия (сыры, сливочное масло, творог, замороженные, колбасные изделия, другие мясные продукты), кондитерские изделия, снековая продукция, безалкогольные напитки, в том числе березовый сок, алкогольная продукция и пиво, консервированные фрукты и овощи. Из непродовольственных товаров представлены парфюмерно-косметическая продукция, обувь и телевизоры. По словам дипломата, аналогичная работа ведется и с другими российскими сетями, в частности с "X5" и "Лентой". "Основа этой работы — уметь представить качественный продукт с минимальной наценкой, чтобы покупатели видели, что это не только качественный, но и конкурентоспособный продукт", - добавил посол. По данным агентства, в этом году объем продаж белорусских товаров в сети "Ашан" планируется увеличить более чем на 20% — до 3,6 миллиарда российских рублей.

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белоруссия, россия, ашан, продукты