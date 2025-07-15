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Биржи АТР преимущественно выросли на статданных из США и Китая - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Биржи АТР преимущественно выросли на статданных из США и Китая
Биржи АТР преимущественно выросли на статданных из США и Китая - 15.07.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР преимущественно выросли на статданных из США и Китая
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно увеличились после достижения техсектором США нового рекорда и... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T12:32+0300
2025-07-15T12:32+0300
экономика
общество
китай
сша
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно увеличились после достижения техсектором США нового рекорда и публикации макростатистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня снизился на 0,42%, до 3 505 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,06%, до 2 118,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,6%, до 24 590,12 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,41%, до 3 215,28 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,7%, до 8 630,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,55%, до 39 678,02 пункта. Склонность трейдеров к риску поддержала динамика бирж США. В понедельник основные фондовые индексы Уолл-стрит показали рост, при этом технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, обновил исторический рекорд. Трейдеры оценили и статистику из Китая, опубликованную ранее во вторник. Во втором квартале 2025 года ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом выражении после увеличения первого квартала на 5,4%, аналитики ждали роста только на 5,1%. Промышленное производство в КНР при этом в июне показало рост на 6,8% в годовом исчислении, ожидалось увеличение на 5,6%. Розничные продажи в Китае в июне увеличились на 4,8% к аналогичному периоду прошлого года при прогнозе роста на 5,6%. Инвесторы продолжают оценивать перспективы по торговле. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на японскую газету "Ёмиури симбун" сообщило, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом в Токио в пятницу для заключения торгового соглашения со Штатами.
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китай
сша
азиатско-тихоокеанский регион
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общество , китай, сша, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Общество , КИТАЙ, США, Азиатско-Тихоокеанский регион
12:32 15.07.2025
 
Биржи АТР преимущественно выросли на статданных из США и Китая

Биржи АТР во вторник преимущественно выросли на статданных из США и Китая

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно увеличились после достижения техсектором США нового рекорда и публикации макростатистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня снизился на 0,42%, до 3 505 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,06%, до 2 118,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,6%, до 24 590,12 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,41%, до 3 215,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, до 8 630,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,55%, до 39 678,02 пункта.
Склонность трейдеров к риску поддержала динамика бирж США. В понедельник основные фондовые индексы Уолл-стрит показали рост, при этом технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, обновил исторический рекорд.
Трейдеры оценили и статистику из Китая, опубликованную ранее во вторник. Во втором квартале 2025 года ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом выражении после увеличения первого квартала на 5,4%, аналитики ждали роста только на 5,1%.
Промышленное производство в КНР при этом в июне показало рост на 6,8% в годовом исчислении, ожидалось увеличение на 5,6%. Розничные продажи в Китае в июне увеличились на 4,8% к аналогичному периоду прошлого года при прогнозе роста на 5,6%.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы по торговле. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на японскую газету "Ёмиури симбун" сообщило, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом в Токио в пятницу для заключения торгового соглашения со Штатами.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
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Вчера, 17:01
 
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