Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250715/bort-859479283.html
Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 - 15.07.2025, ПРАЙМ
Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
Борт в ближайшее время вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, погода в районе нормальная, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Охотского... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T02:17+0300
2025-07-15T02:17+0300
общество
хабаровский край
магадан
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859479283.jpg?1752535042
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - ПРАЙМ. Борт в ближайшее время вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, погода в районе нормальная, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Охотского района. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. "В 10.00 (3.00 мск) из Охотска планируется вылет борта на поиски. Погода нормальная, облачность небольшая, дождя и ветра нет", - сказал собеседник агентства.
хабаровский край
магадан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , хабаровский край, магадан, рф, ск рф
Общество , Хабаровский край, Магадан, РФ, СК РФ
02:17 15.07.2025
 
Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

Борт в ближайшее время вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - ПРАЙМ. Борт в ближайшее время вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, погода в районе нормальная, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Охотского района.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток.
"В 10.00 (3.00 мск) из Охотска планируется вылет борта на поиски. Погода нормальная, облачность небольшая, дождя и ветра нет", - сказал собеседник агентства.
 
ОбществоХабаровский крайМагаданРФСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала