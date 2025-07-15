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Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 - 15.07.2025, ПРАЙМ
Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
Борт в ближайшее время вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, погода в районе нормальная, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Охотского... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T02:17+0300
2025-07-15T02:17+0300
2025-07-15T02:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - ПРАЙМ. Борт в ближайшее время вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, погода в районе нормальная, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Охотского района.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток.
"В 10.00 (3.00 мск) из Охотска планируется вылет борта на поиски. Погода нормальная, облачность небольшая, дождя и ветра нет", - сказал собеседник агентства.
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Борт вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
Борт в ближайшее время вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - ПРАЙМ. Борт в ближайшее время вылетит на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, погода в районе нормальная, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Охотского района.
Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток.
"В 10.00 (3.00 мск) из Охотска планируется вылет борта на поиски. Погода нормальная, облачность небольшая, дождя и ветра нет", - сказал собеседник агентства.