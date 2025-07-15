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Новый план бюджета ЕС может оказаться неэффективным, пишут СМИ

Новый план бюджета ЕС может оказаться неэффективным, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ

Новый план бюджета ЕС может оказаться неэффективным, пишут СМИ

Новая семилетняя программа бюджета Евросоюза (многолетних финансовых рамок, MFF), которая будет представлена на следующей неделе, может показать себя столь же... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T13:06+0300

2025-07-15T13:06+0300

2025-07-15T13:06+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Новая семилетняя программа бюджета Евросоюза (многолетних финансовых рамок, MFF), которая будет представлена на следующей неделе, может показать себя столь же неэффективно, как и предыдущая, сообщает портал Euractiv со ссылкой на аналитиков. "Аналитики опасаются, что предложение Еврокомиссии на период после 2027 года... будет таким же неэффективным", - пишет портал, подчеркивая, что для реализации планов Еврокомиссии потребуется значительное увеличение бюджета ЕС. Еврокомиссия при этом осознает, что вопрос проекта бюджета является крайне политически "взрывоопасным", пишет портал, ссылаясь на аналитиков, поэтому маловероятно, что будет предложено радикальное увеличение текущего бюджета. Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Жолт Дарваш подчеркнул, что Еврокомиссия не захочет выдвигать предложение, которое тут же будет отклонено. При этом, по оценкам Дарваша и его коллег, для покрытия дефицитов ЕС необходимо практически удвоить свой бюджет. Согласно Euractiv, необходимое увеличение бюджета "чрезвычайно маловероятно", так как Германия, хоть и является крупнейшей экономикой блока, уже исключила возможность внесения более высоких взносов. Остальные же крупные экономики, такие как Франция, Италия или Испания, сами переживают серьезный финансовый дефицит, отмечается в публикации. Ранее бюджетный комитет Европейского парламента заявил, что согласовал свою предварительную позицию для начала трехсторонних переговоров с Советом Евросоюза и Еврокомиссией по следующему многолетнему бюджету ЕС на период после 2027 года. Ожидается, что новые многолетние финансовые рамки определят бюджетные приоритеты Евросоюза на семь лет после 31 декабря 2027 года. Многолетние финансовые рамки определяют, сколько денег ЕС может потратить в течение семи лет на общесоюзную политику и по различным отдельным направлениям. Финансовые рамки гарантируют, что расходы ЕС будут осуществляться упорядочено и не превысят установленные нормы. Каждый год Евросоюз составляет бюджет, который должен четко укладываться в MFF. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет обычно затрудняется разногласиями стран ЕС по приоритетам союза. В настоящее время в ЕС действуют многолетние финансовые рамки, утвержденные в 2020 году. Их приоритетом стал "зеленый переход" - комплекс климатических законов, направленных на достижение климатической нейтральности стран Евросоюза к 2050 году. Эта политика в последние годы подвергается критике как утопическая и приведшая многие отрасли европейской экономики в упадок из-за непомерных требований и ограничений.

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общество , германия, франция, италия, ес, совет евросоюза