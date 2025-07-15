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Дания намерена внести свой вклад в финансирование поставок Patriot Украине

Дания намерена внести свой вклад в финансирование поставок Patriot Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ

Дания намерена внести свой вклад в финансирование поставок Patriot Украине

Дания внесет свой вклад в финансирование поставок американских систем ПВО Patriot на Украину, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. | 15.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Дания внесет свой вклад в финансирование поставок американских систем ПВО Patriot на Украину, заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. "После некоторых колебаний США, похоже, заняли правильную позицию… и передадут комплексы Patriot, если будет обеспечено финансирование. И Дания также внесет в это свой вклад", - заявил Расмуссен журналистам в Брюсселе, его слова приводит агентство Рейтер. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.

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общество , украина, дания, сша, дональд трамп, марк рютте, сергей лавров, мид, нато