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Байру сообщил о мерах по сокращению дефицита бюджета Франции

Байру сообщил о мерах по сокращению дефицита бюджета Франции - 15.07.2025, ПРАЙМ

Байру сообщил о мерах по сокращению дефицита бюджета Франции

Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, и откажется от индексации пенсий и социальных выплат... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T18:42+0300

2025-07-15T18:42+0300

2025-07-15T18:43+0300

экономика

франция

франсуа байру

дефицит бюджета

налоги

индексация пенсий

соцвыплаты

инфляция

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ПАРИЖ, 15 июл – ПРАЙМ. Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, и откажется от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. "Каждый должен приложить усилие… Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов", - сказал Байру, представляя законопроект бюджета на 2026 год. Трансляция велась в официальном аккаунте правительства Франции в Х. Также он сообщил, что пенсии и другие социальные выплаты не вырастут по сравнению с 2025 годом и не будут проиндексированы по инфляции. Байру также предложил сделать рабочими два праздничных дня. "Нам необходимо больше работать. Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День победы 8 мая… их отмена принесет казне миллиарды евро", - сказал Байру, добавив, что "готов рассмотреть и другие варианты".

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франция, франсуа байру, дефицит бюджета, налоги, индексация пенсий, соцвыплаты, инфляция