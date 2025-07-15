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Байру сообщил о мерах по сокращению дефицита бюджета Франции - 15.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250715/defitsit-859527861.html
Байру сообщил о мерах по сокращению дефицита бюджета Франции
Байру сообщил о мерах по сокращению дефицита бюджета Франции - 15.07.2025, ПРАЙМ
Байру сообщил о мерах по сокращению дефицита бюджета Франции
Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, и откажется от индексации пенсий и социальных выплат... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T18:42+0300
2025-07-15T18:43+0300
экономика
франция
франсуа байру
дефицит бюджета
налоги
индексация пенсий
соцвыплаты
инфляция
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ПАРИЖ, 15 июл – ПРАЙМ. Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, и откажется от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. "Каждый должен приложить усилие… Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов", - сказал Байру, представляя законопроект бюджета на 2026 год. Трансляция велась в официальном аккаунте правительства Франции в Х. Также он сообщил, что пенсии и другие социальные выплаты не вырастут по сравнению с 2025 годом и не будут проиндексированы по инфляции. Байру также предложил сделать рабочими два праздничных дня. "Нам необходимо больше работать. Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День победы 8 мая… их отмена принесет казне миллиарды евро", - сказал Байру, добавив, что "готов рассмотреть и другие варианты".
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франция, франсуа байру, дефицит бюджета, налоги, индексация пенсий, соцвыплаты, инфляция
Экономика, ФРАНЦИЯ, Франсуа Байру, дефицит бюджета, налоги, индексация пенсий, соцвыплаты, инфляция
18:42 15.07.2025 (обновлено: 18:43 15.07.2025)
 
Байру сообщил о мерах по сокращению дефицита бюджета Франции

Байру: Франция повысит налоги для богатых, чтобы сократить дефицит бюджета

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© fotolia.com / illustrez-vous
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ПАРИЖ, 15 июл – ПРАЙМ. Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, и откажется от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.
"Каждый должен приложить усилие… Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов", - сказал Байру, представляя законопроект бюджета на 2026 год. Трансляция велась в официальном аккаунте правительства Франции в Х.
Также он сообщил, что пенсии и другие социальные выплаты не вырастут по сравнению с 2025 годом и не будут проиндексированы по инфляции.
Байру также предложил сделать рабочими два праздничных дня.
"Нам необходимо больше работать. Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День победы 8 мая… их отмена принесет казне миллиарды евро", - сказал Байру, добавив, что "готов рассмотреть и другие варианты".
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ЭкономикаФРАНЦИЯФрансуа Байрудефицит бюджетаналогииндексация пенсийсоцвыплатыинфляция
 
 
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