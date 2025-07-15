https://1prime.ru/20250715/defitsit-859527861.html
Байру сообщил о мерах по сокращению дефицита бюджета Франции
Байру сообщил о мерах по сокращению дефицита бюджета Франции - 15.07.2025, ПРАЙМ
Байру сообщил о мерах по сокращению дефицита бюджета Франции
Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, и откажется от индексации пенсий и социальных выплат... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T18:42+0300
2025-07-15T18:42+0300
2025-07-15T18:43+0300
экономика
франция
франсуа байру
дефицит бюджета
налоги
индексация пенсий
соцвыплаты
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
ПАРИЖ, 15 июл – ПРАЙМ. Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, и откажется от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. "Каждый должен приложить усилие… Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов", - сказал Байру, представляя законопроект бюджета на 2026 год. Трансляция велась в официальном аккаунте правительства Франции в Х. Также он сообщил, что пенсии и другие социальные выплаты не вырастут по сравнению с 2025 годом и не будут проиндексированы по инфляции. Байру также предложил сделать рабочими два праздничных дня. "Нам необходимо больше работать. Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День победы 8 мая… их отмена принесет казне миллиарды евро", - сказал Байру, добавив, что "готов рассмотреть и другие варианты".
https://1prime.ru/20250713/frantsiya-859439222.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, франсуа байру, дефицит бюджета, налоги, индексация пенсий, соцвыплаты, инфляция
Экономика, ФРАНЦИЯ, Франсуа Байру, дефицит бюджета, налоги, индексация пенсий, соцвыплаты, инфляция
Байру сообщил о мерах по сокращению дефицита бюджета Франции
Байру: Франция повысит налоги для богатых, чтобы сократить дефицит бюджета
ПАРИЖ, 15 июл – ПРАЙМ. Франция в 2026 году поднимет налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит, и откажется от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.
"Каждый должен приложить усилие… Но мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов", - сказал Байру, представляя законопроект бюджета на 2026 год. Трансляция велась в официальном аккаунте правительства Франции в Х.
Также он сообщил, что пенсии и другие социальные выплаты не вырастут по сравнению с 2025 годом и не будут проиндексированы по инфляции.
Байру также предложил сделать рабочими два праздничных дня.
"Нам необходимо больше работать. Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День победы 8 мая… их отмена принесет казне миллиарды евро", - сказал Байру, добавив, что "готов рассмотреть и другие варианты".
Макрон сообщил о двукратном увеличении военного бюджета Франции