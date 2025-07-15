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Чилийские депутаты одобрили штрафы за неучастие в выборах - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Чилийские депутаты одобрили штрафы за неучастие в выборах
Чилийские депутаты одобрили штрафы за неучастие в выборах - 15.07.2025, ПРАЙМ
Чилийские депутаты одобрили штрафы за неучастие в выборах
Палата депутатов Чили одобрила в целом проект закона, предусматривающий штрафы до 216 долларов США за неучастие граждан в выборах и поощрения для их участников. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T05:27+0300
2025-07-15T05:27+0300
общество
сша
чили
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МЕХИКО, 15 июл - ПРАЙМ. Палата депутатов Чили одобрила в целом проект закона, предусматривающий штрафы до 216 долларов США за неучастие граждан в выборах и поощрения для их участников. "Применить штраф к тем, кто не участвует в народных выборах; при этом установить исключения в ряде случаев - такова цель проекта", - говорится в материале о голосовании по проекту закона. За инициативу проголосовали 85 депутатов, 33 высказались против, 20 воздержались. Из-за внесенных поправок законопроект был возвращен в комиссию по делам внутреннего управления для доработки и подготовки второго доклада. В проекте изменений закона о выборах предусматривается, что "гражданин, не проголосовавший на выборах, будет наказан штрафом в размере от половины до трех единиц условной месячной выплаты", это эквивалентно 34,4-206,7 тысячи чилийских песо или 34-216 долларов США. В документе уточняется, что наказание не будет применяться, если отсутствие на выборах было вызвано болезнью, беременностью, родами, послеродовым состоянием, нахождением за пределами страны или в более чем 200 километрах от места голосования. Также исключения допускаются при наличии других серьезных причин, подтвержденных судом. Предусматривается также, что граждане, принимавшие участие в выборах, смогут получать приоритет в доступе к определенным государственным услугам. Перечень этих стимулов будет утвержден министерством внутренних дел.
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общество , сша, чили
Общество , США, ЧИЛИ
05:27 15.07.2025
 
Чилийские депутаты одобрили штрафы за неучастие в выборах

Палата депутатов Чили одобрила штрафы до 216 долларов США за неучастие в выборах

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МЕХИКО, 15 июл - ПРАЙМ. Палата депутатов Чили одобрила в целом проект закона, предусматривающий штрафы до 216 долларов США за неучастие граждан в выборах и поощрения для их участников.
"Применить штраф к тем, кто не участвует в народных выборах; при этом установить исключения в ряде случаев - такова цель проекта", - говорится в материале о голосовании по проекту закона.
За инициативу проголосовали 85 депутатов, 33 высказались против, 20 воздержались. Из-за внесенных поправок законопроект был возвращен в комиссию по делам внутреннего управления для доработки и подготовки второго доклада.
В проекте изменений закона о выборах предусматривается, что "гражданин, не проголосовавший на выборах, будет наказан штрафом в размере от половины до трех единиц условной месячной выплаты", это эквивалентно 34,4-206,7 тысячи чилийских песо или 34-216 долларов США.
В документе уточняется, что наказание не будет применяться, если отсутствие на выборах было вызвано болезнью, беременностью, родами, послеродовым состоянием, нахождением за пределами страны или в более чем 200 километрах от места голосования. Также исключения допускаются при наличии других серьезных причин, подтвержденных судом.
Предусматривается также, что граждане, принимавшие участие в выборах, смогут получать приоритет в доступе к определенным государственным услугам. Перечень этих стимулов будет утвержден министерством внутренних дел.
 
ОбществоСШАЧИЛИ
 
 
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