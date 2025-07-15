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Доллар дешевеет к основным мировым валютам во вторник - 15.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Доллар дешевеет к основным мировым валютам во вторник
Доллар дешевеет к основным мировым валютам во вторник - 15.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к основным мировым валютам во вторник
Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, во вторник утром снижается на фоне неопределенности вокруг денежно-кредитной... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T08:33+0300
2025-07-15T08:33+0300
экономика
доллар
евро
иена
рынок
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, во вторник утром снижается на фоне неопределенности вокруг денежно-кредитной политики США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 8.27 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1681 доллара с 1,1666 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 147,59 иены с уровня прошлого закрытия в 147,72 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,12% - до 98 пунктов. Эксперты опасаются дальнейшего ослабления американской валюты из-за неопределенности вокруг макроэкономики страны. Так, инвесторы ожидают решений в денежно-кредитной сфере Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 62,2% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. "Дефицит текущего счета США становится все труднее финансировать", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитиков BCA Research. Эксперты также добавили, что "Европа, напротив, выходит из стагфляции и начинает восстанавливаться с низкой инфляцией, чему способствуют снижение цен на энергоносители и прекращение жесткой бюджетной экономии". По прогнозу аналитиков BCA Research, который приводит Рейтер, курс евро может подняться до отметки в 1,4 доллара, валюта "находится на многолетнем "бычьем" рынке по отношению к доллару".
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доллар, евро, иена, рынок
Экономика, доллар, евро, иена, Рынок
08:33 15.07.2025
 
Доллар дешевеет к основным мировым валютам во вторник

Доллар дешевеет к евро и иене на опасениях вокруг денежно-кредитной сферы США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, во вторник утром снижается на фоне неопределенности вокруг денежно-кредитной политики США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 8.27 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1681 доллара с 1,1666 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 147,59 иены с уровня прошлого закрытия в 147,72 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,12% - до 98 пунктов.
Эксперты опасаются дальнейшего ослабления американской валюты из-за неопределенности вокруг макроэкономики страны. Так, инвесторы ожидают решений в денежно-кредитной сфере Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, порядка 62,2% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
"Дефицит текущего счета США становится все труднее финансировать", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитиков BCA Research.
Эксперты также добавили, что "Европа, напротив, выходит из стагфляции и начинает восстанавливаться с низкой инфляцией, чему способствуют снижение цен на энергоносители и прекращение жесткой бюджетной экономии".
По прогнозу аналитиков BCA Research, который приводит Рейтер, курс евро может подняться до отметки в 1,4 доллара, валюта "находится на многолетнем "бычьем" рынке по отношению к доллару".
 
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