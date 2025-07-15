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Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики по США - 15.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250715/dollar-859524862.html
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики по США
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики по США - 15.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики по США
Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам во вторник после публикации статистики о потребительских ценах в США, следует из данных торгов. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T17:20+0300
2025-07-15T17:20+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам во вторник после публикации статистики о потребительских ценах в США, следует из данных торгов. По состоянию на 17.14 мск курс евро к доллару опускался до 1,1633 доллара с 1,1666 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 148,72 иены с уровня прошлого закрытия в 147,72 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,3% - до 98,41 пункта. Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимальных с февраля 2,7% с майских 2,4%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,1% в мае. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. Рынки следят за данными, поскольку они могут дать подсказку относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Это был первый из трех отчетов перед сентябрьским заседанием, так как понижение (учетной ставки ФРС - ред.), похоже, не рассматривается. Сегодняшние данные не изменили эту позицию, но сосредоточили внимание на сентябре", - сказал агентству Блумберг главный глобальный стратег Freedom Capital Markets Джей Вудс (Jay Woods). По словам аналитика, если дальнейшая статистика о потребительских ценах до сентябрьского заседания будет соответствовать прогнозам, американский центробанк, вероятно, понизит учетную ставку на заседании в сентябре.
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рынок, доллар сша
Экономика, Рынок, Доллар США
17:20 15.07.2025
 
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики по США

Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных о потребительских ценах в США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам во вторник после публикации статистики о потребительских ценах в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.14 мск курс евро к доллару опускался до 1,1633 доллара с 1,1666 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 148,72 иены с уровня прошлого закрытия в 147,72 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,3% - до 98,41 пункта.
Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимальных с февраля 2,7% с майских 2,4%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,1% в мае. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. Рынки следят за данными, поскольку они могут дать подсказку относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"Это был первый из трех отчетов перед сентябрьским заседанием, так как понижение (учетной ставки ФРС - ред.), похоже, не рассматривается. Сегодняшние данные не изменили эту позицию, но сосредоточили внимание на сентябре", - сказал агентству Блумберг главный глобальный стратег Freedom Capital Markets Джей Вудс (Jay Woods).
По словам аналитика, если дальнейшая статистика о потребительских ценах до сентябрьского заседания будет соответствовать прогнозам, американский центробанк, вероятно, понизит учетную ставку на заседании в сентябре.
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Евро дорожает к доллару после выхода макростатистики из Европы
12:48
 
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