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Госдума приняла в I чтении проект об освобождении должников от работ

Госдума приняла в I чтении проект об освобождении должников от работ - 15.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении проект об освобождении должников от работ

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве приставов ходатайствовать об освобождении должников от обязательных... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T18:57+0300

2025-07-15T18:57+0300

2025-07-15T18:57+0300

госдума

законопроект

обязательные работы

освобождение

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве приставов ходатайствовать об освобождении должников от обязательных работ, если они не могут это сделать самостоятельно по состоянию здоровья или жизненным обстоятельствам. Законопроектом предусматривается наделение судебного пристава-исполнителя правом обратиться в суд с ходатайством об освобождении должника от дальнейшего отбывания обязательных работ в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов либо являющихся усыновителями, опекунами или попечителями таких детей; мужчин, которые являются одинокими родителями и имеют детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов либо являются единственными усыновителями, опекунами или попечителями таких детей; должников, признанных инвалидами I или II группы или страдающих тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию обязательных работ, а также женщин в случае наступления беременности.

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госдума, законопроект, обязательные работы, освобождение