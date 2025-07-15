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Госдума приняла в I чтении проект об освобождении должников от работ
Госдума приняла в I чтении проект об освобождении должников от работ - 15.07.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект об освобождении должников от работ
Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве приставов ходатайствовать об освобождении должников от обязательных... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T18:57+0300
2025-07-15T18:57+0300
2025-07-15T18:57+0300
госдума
законопроект
обязательные работы
освобождение
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве приставов ходатайствовать об освобождении должников от обязательных работ, если они не могут это сделать самостоятельно по состоянию здоровья или жизненным обстоятельствам. Законопроектом предусматривается наделение судебного пристава-исполнителя правом обратиться в суд с ходатайством об освобождении должника от дальнейшего отбывания обязательных работ в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов либо являющихся усыновителями, опекунами или попечителями таких детей; мужчин, которые являются одинокими родителями и имеют детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов либо являются единственными усыновителями, опекунами или попечителями таких детей; должников, признанных инвалидами I или II группы или страдающих тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию обязательных работ, а также женщин в случае наступления беременности.
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госдума, законопроект, обязательные работы, освобождение
Госдума, законопроект, обязательные работы, Освобождение
Госдума приняла в I чтении проект об освобождении должников от работ
ГД приняла в I чтении проект об освобождении должников от обязательных работ
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве приставов ходатайствовать об освобождении должников от обязательных работ, если они не могут это сделать самостоятельно по состоянию здоровья или жизненным обстоятельствам.
Законопроектом предусматривается наделение судебного пристава-исполнителя правом обратиться в суд с ходатайством об освобождении должника от дальнейшего отбывания обязательных работ в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов либо являющихся усыновителями, опекунами или попечителями таких детей; мужчин, которые являются одинокими родителями и имеют детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов либо являются единственными усыновителями, опекунами или попечителями таких детей; должников, признанных инвалидами I или II группы или страдающих тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию обязательных работ, а также женщин в случае наступления беременности.
Коллекторам запретят скрывать свои номера при звонках должникам