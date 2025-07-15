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Экономика Казахстана выросла на 6,2% по итогам января-июня
Экономика Казахстана выросла на 6,2% по итогам января-июня - 15.07.2025, ПРАЙМ
Экономика Казахстана выросла на 6,2% по итогам января-июня
Экономика Казахстана выросла на 6,2% по итогам января-июня, заявил на заседании правительства министр национальной экономики Серик Жумангарин. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T07:56+0300
2025-07-15T07:56+0300
2025-07-15T07:56+0300
общество
казахстан
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АСТАНА, 15 июл - ПРАЙМ. Экономика Казахстана выросла на 6,2% по итогам января-июня, заявил на заседании правительства министр национальной экономики Серик Жумангарин.
"Экономика Казахстана продолжает демонстрировать уверенный рост, достигнув показателя в 6,2% по итогам января-июня текущего года", - сказал Жумангарин.
Он добавил, что это самый высокий показатель роста ВВП за последние 14 лет, за аналогичный период прошлого года рост составил 3,2%.
Жумангарин отметил, что драйверами выступили реальный сектор экономики (+8%) и сфера услуг, которая увеличилась на 5,2%, значительный вклад внесли отрасли транспорта (+22,7%) и строительства (+18,4%). По данным министра экономики Казахстана, наблюдается также оживление в торговле и устойчивый рост в горнодобывающей промышленности (+8,4%). Сектор обработки вырос на 5,5%, а сельское хозяйство – на 3,7%.
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общество , казахстан
Экономика Казахстана выросла на 6,2% по итогам января-июня
Жумангарин: экономика Казахстана выросла на 6,2% по итогам января-июня
АСТАНА, 15 июл - ПРАЙМ. Экономика Казахстана выросла на 6,2% по итогам января-июня, заявил на заседании правительства министр национальной экономики Серик Жумангарин.
"Экономика Казахстана продолжает демонстрировать уверенный рост, достигнув показателя в 6,2% по итогам января-июня текущего года", - сказал Жумангарин.
Он добавил, что это самый высокий показатель роста ВВП за последние 14 лет, за аналогичный период прошлого года рост составил 3,2%.
Жумангарин отметил, что драйверами выступили реальный сектор экономики (+8%) и сфера услуг, которая увеличилась на 5,2%, значительный вклад внесли отрасли транспорта (+22,7%) и строительства (+18,4%). По данным министра экономики Казахстана, наблюдается также оживление в торговле и устойчивый рост в горнодобывающей промышленности (+8,4%). Сектор обработки вырос на 5,5%, а сельское хозяйство – на 3,7%.