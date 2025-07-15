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Эксперт оценила последствия введения пошлины на медь в США

Эксперт оценила последствия введения пошлины на медь в США - 15.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила последствия введения пошлины на медь в США

Возможное введение импортной пошлины на медь в США затруднит строительство новых дата-центров и развитие предприятий электротехники в Америке, на наращивание... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T06:16+0300

2025-07-15T06:16+0300

2025-07-15T06:16+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Возможное введение импортной пошлины на медь в США затруднит строительство новых дата-центров и развитие предприятий электротехники в Америке, на наращивание внутреннего производства "красного металла" может уйти 10-15 лет, такое мнение высказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа импортной пошлины на медь в размере 50% с целью укрепления национальной безопасности страны. "Наращивание промышленности – трудоемкая задача: разработка новых шахт, рудников займет как минимум 10–15 лет, а снижение импорта затруднит развитие конечных потребителей США, например строительство новых дата-центров в США, развитие предприятий электротехники", - прокомментировала Левашенко введение пошлины. По словам эксперта, не до конца понятно, где Америка планирует получать медь, учитывая нехватку альтернатив за пределами семи медных рудников в США. "В случае, если тарифы действительно будут введены, основное давление скажется в первую очередь на Чили… Для Чили экспорт меди - крупнейший источник валютных поступлений. Затронутый экспорт может ослабить чилийское песо, снизить доходы", - добавила она. Несмотря на то, что Россия в США медь не экспортирует с 2024 года из-за санкционного запрета, косвенно введение пошлины повлияет и на российский рынок, так как РФ входит в топ-10 стран по добыче меди, считает Левашенко. В апреле 2024 года США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). Такие ограничения на торговлю на биржах не распространяются на алюминий, никель и медь, произведенные до 13 апреля прошлого года.

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общество , сша, чили, рф, дональд трамп