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Эксперты рассказали о росте перевозок товаров между Россией и Азией

Эксперты рассказали о росте перевозок товаров между Россией и Азией - 15.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о росте перевозок товаров между Россией и Азией

Некоторые логистические компании фиксируют рост перевозок товаров между Россией и азиатскими странами по итогам первого полугодия, следует из сообщений... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T05:15+0300

2025-07-15T05:15+0300

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Некоторые логистические компании фиксируют рост перевозок товаров между Россией и азиатскими странами по итогам первого полугодия, следует из сообщений компаний, опрошенных РИА Новости. "В первом полугодии 2025 года международные направления доставки товаров, связанные с Азией, продолжали оставаться востребованными, однако отмечается тенденция диверсификации маршрутов. Хотя Китай традиционно занимает лидирующие позиции, доля классических направлений с Китаем выросла умеренно - около 5-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россию все чаще связывают со странами Юго-Восточной Азии, Турцией и странами СНГ для сокращения сроков и стоимости доставки", - поделился коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев. Директор по логистике ГК "ЕТЕ" Евгений Школьный также отметил, что по итогам первого полугодия европейское направление поставок грузов демонстрирует спад, тогда как торговля с Азией, Африкой и Америкой сохраняет положительную динамику. Несмотря на снижение грузопотока в сегменте коммерческих перевозок на 20% за январь-июнь в годовом выражении, одним из наиболее востребованных международных направлений остается доставка между Россией и Китаем, рассказал заместитель директора ПЭК Андрей Мякин. Также в первом полугодии, по его словам, Казахстан оставался популярным международным направлением. "По итогам первого полугодия мы наблюдаем увеличение спроса на доставку между Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном - в полтора раза, что связано в первую очередь с укреплением экономических связей, промышленной кооперацией между нашими странами. Кроме того, отмечаем прирост объемов потребления и внутренних перевозок по территории обоих регионов", - добавил Мякин. В логистической компании Rocket Cargo отмечают, что количество заявок на доставку грузов из Китая падает последние несколько месяцев, и это снижение серьезное. Оно может быть связано с тем, что организаций, занимающихся перевозками из КНР в РФ, стало слишком много, образовалась конкуренция. "При этом транспортировка грузов из ЕС, наоборот, стала пользоваться большей популярностью. Наша компания теперь получает больше всего запросов на доставку именно из европейских стран", - отмечает финансовый директор Rocket Cargo Марина Терентьева. Компания также зафиксировала рост спроса на перевозку из ОАЭ и Турции. По данным СДЭК, основными направлениями международных отправлений по итогам первого полугодия 2025 года оставались Китай - РФ, страны Юго-Восточной Азии - РФ (в особенности Таиланд), Европа - РФ и США - РФ. В международной доставке для физических лиц чаще всего перевозились одежда и обувь ушедших брендов, косметика и средства личной гигиены, а также пищевые добавки - преимущественно из США и Юго-Восточной Азии. Основатель и руководитель логистической компании WeVed Мария Попова добавила, что за последние несколько лет направления доставки претерпели значительные изменения и продолжают трансформироваться под воздействием геополитических факторов, изменений логистических цепочек и переориентации торговых потоков. "В нашей практике поставок аналитического и высокотехнологического оборудования, где превалирующая номенклатура производится и закупается на территории Европейского Союза, наиболее востребованными стали маршруты из Сербии, Турции, ОАЭ. Объем грузоперевозок из Китая увеличился незначительно. Это связано с тем, что, по отзывам наших клиентов, китайская продукция такого типа пока не в полной мере соответствует качественным характеристикам, присущим аналогичной технике европейского и американского производства", - заключила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , китай, рф, турция, снг, ес, сдэк