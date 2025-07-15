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Эксперты рассказали о спросе на электронику и бытовую технику у россиян

Эксперты рассказали о спросе на электронику и бытовую технику у россиян - 15.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о спросе на электронику и бытовую технику у россиян

Электроника и бытовая техника больше всего пользовались спросом в доставке у россиян из-за рубежа в первом полугодии текущего года, рассказали РИА Новости сразу | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T06:16+0300

2025-07-15T06:16+0300

2025-07-15T06:16+0300

общество

китай

казахстан

узбекистан

деловые линии

сдэк

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Электроника и бытовая техника больше всего пользовались спросом в доставке у россиян из-за рубежа в первом полугодии текущего года, рассказали РИА Новости сразу в нескольких опрошенных логистических компаниях. "Если говорить о доставке из-за рубежа в Россию, то клиенты часто просят доставить электронику, радиотехническое оборудование. В целом же запросы бывают абсолютно различными", - отметили в Rocket Cargo. Коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев также добавил, что у россиян сохраняется высокий интерес к доставке из-за рубежа электроники и бытовой техники. При этом он отметил спрос и к товарам для здоровья и спорта в первом полугодии, что во многом связано с изменениями в образе жизни. "Также вырос спрос на экологичные и локальные товары, что отражает глобальную тенденцию осознанного потребления. Увеличение интереса к продуктам питания импортного происхождения объясняется как расширением ассортимента, так и улучшением логистики. В связи с ростом спроса на высокие технологии и умные устройства электроника остается одной из самых популярных категорий. Это связано с увеличением покупательской способности россиян и интересом к новым технологиям", – добавил Коптев. В ГК "ETE" отметили, что в январе-июне в структуре доставки из-за рубежа заметно выделились несколько товарных категорий: корма для животных, одежда, парикмахерские инструменты и оборудование, медицинские протезы и оборудование, материнские платы и электронные компоненты. "Основные категории перевозимых грузов не меняются. Чаще всего на международных направлениях организуются доставки промышленных товаров и продукции народного потребления, различного электрооборудования", - прокомментировал заместитель гендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев. По словам заместителя директора логистического оператора ПЭК Андрея Мякина, в первые 6 месяцев текущего года наиболее востребованными категориями доставки из Китая стали товары народного потребления, электроника и бытовая техника. Из Казахстана в Россию чаще всего доставляли промышленное оборудование и автозапчасти. Категориями-лидерами из Узбекистана стали мебель и текстиль, из Киргизии - фрукты, электрооборудование и комплектующие. "По итогам второго квартала в топ-5 категорий товаров вошли: одежда и обувь (47,2%), парфюмерия (15,4%), товары для красоты и ухода (12,2%), электроника (7,3%), а также "спорт и отдых" (6,8%) - эта категория впервые вошла в пятерку лидеров. По сравнению с первым кварталом заметно выросла доля заказов одежды и обуви - с 41,6% до 47,2%. Парфюмерия и косметика традиционно сохраняют стабильный интерес. Следом по популярности идут товары для дома (4,4%) и украшения (2,6%)", - отметили в пресс-службе СДЭК. Основатель и руководитель логистической компании WeVed Мария Попова добавила, что в первом полугодии для клиентов компании наибольшим спросом в поставках пользовались расходные материалы для научно-исследовательских лабораторий, холодильное оборудование и термостатирующие установки, лабораторная посуда из пластика и стекла, химические реагенты и реактивы. "На протяжении последних 4 лет мы наблюдаем рост спроса на данные виды материалов, особенно, в части медицинской диагностики. Это связано с продолжающимся в России ростом тренда ухода за собой и вниманием к здоровью и, как следствие, ростом спроса на лабораторные услуги, а также износом техники, приобретенной до санкций", - заключила Попова.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , китай, казахстан, узбекистан, деловые линии, сдэк